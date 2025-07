Alba Service, salvi tutti i posti di lavoro e orario pieno confermato

Buone notizie per i dipendenti di Alba Service S.r.l., la società partecipata della Provincia di Lecce. A partire da dicembre 2025, alla scadenza degli ammortizzatori sociali, i lavoratori non subiranno alcuna riduzione dell’orario di lavoro, mantenendo l’orario pieno per tutti.

Un traguardo raggiunto grazie a anni di impegno

La conferma di questa importante decisione è giunta durante un recente incontro istituzionale tenutosi presso la sede della Provincia di Lecce. Erano presenti Marco Miceli, amministratore unico di Alba Service, e Stefano Minerva, presidente della Provincia e socio unico della società. Hanno partecipato anche i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali: Daniela Campobasso (Filcams-CGIL), Alessandro Monosi (Fisascat-CISL), Giacomo Bevilacqua (Uiltucs-UIL), Giuseppe Mancarella (Cobas Lecce) e Maurizio Lezzi (UGL).

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalle sigle sindacali, che l’hanno definita il frutto di anni di battaglie e impegno costante. Dopo oltre un decennio caratterizzato da sacrifici, riduzioni e precarietà, i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali hanno lottato con determinazione per la salvaguardia dei posti di lavoro e la piena valorizzazione della forza lavoro.

Sostenibilità e continuità aziendale assicurate

La decisione di mantenere l’orario contrattuale per tutti i dipendenti, anche dopo la fine degli strumenti di sostegno al reddito, rappresenta un passo fondamentale per la tutela dell’occupazione. Questo risultato è stato reso possibile grazie a una rimodulazione delle convenzioni in essere tra la Provincia e Alba Service, unita all’affidamento di nuovi servizi. Questi interventi garantiranno la sostenibilità e la continuità aziendale nel lungo periodo.

Il ruolo di Alba Service per il territorio

Alba Service non è solo una questione occupazionale; la società svolge un ruolo cruciale per il buon funzionamento del territorio salentino. Dalla manutenzione degli edifici scolastici alla gestione della viabilità provinciale, le attività di Alba Service sono insostituibili per la collettività.

Scuole sicure, strade percorribili e impianti efficienti sono i risultati concreti del lavoro quotidiano degli operatori, un lavoro spesso invisibile ma fondamentale per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini, specialmente nelle comunità più periferiche.

Riconoscimento e vigilanza futura

Le organizzazioni sindacali hanno espresso il loro plauso, riconoscendo l’impegno sia del management della società che della proprietà. Attraverso un percorso condiviso e responsabile, è stata dimostrata la volontà di investire nella continuità occupazionale, inaugurando un nuovo corso per Alba Service.

Nonostante il successo, le sigle sindacali hanno ribadito che l’attenzione non verrà meno e continueranno a vigilare sull’attuazione puntuale degli impegni presi. L’obiettivo è assicurare che quanto annunciato si traduca in certezze stabili e durature per tutti i dipendenti.

L’incontro dei giorni scorsi segna dunque un punto di svolta nella storia recente di Alba Service, aprendo una nuova fase che, dopo anni di difficoltà, riscatta il valore del lavoro e il ruolo di chi lo ha sempre difeso.