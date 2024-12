Albano artista di strada per un giorno, sorpresa inaspettata in piazza Duomo

Sorpresa questa mattina a Lecce che ha fatto da sfondo ad una esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Albano si è presentato in piazza Duomo camuffato con occhiali scuri e una finta barba, cercando di passare inosservato tra i passanti. Ma appena ha cominciato a cantare, fingendosi un artista di strada, l’incredulità ha preso il sopravvento!

I passanti, attratti dalle sua voce “familiare” e dalle canzoni che hanno segnato generazioni, si sono radunati in un batter d’occhio, restando incantati dalle melodie di alcuni successi intramontabili. Il cantante di Cellino San Marco ha regalato al pubblico presente alcuni dei brani più amati del repertorio italiano, da “Senza una donna” a “Tu sei l’unica donna per me”, passando per il ritornello coinvolgente di “Tu vuo’ fà l’americano” e la nostalgica “Il ragazzo della via Gluck”. Ma il vero colpo di scena è arrivato alla fine, quando ha eseguito un medley emozionante che ha unito “Ci sarà” e “Felicità”, svelando poi il suo volto al pubblico sbalordito. L’applauso è esploso tra la gioia e l’incredulità: nessuno si aspettava di vedere un’icona della musica italiana esibirsi tra la gente comune, lontano dai riflettori e dal glamour del palcoscenico.

Le immagini di questa straordinaria performance sono state catturate dai cellulari di molti passanti e saranno trasmesse nel programma “Dalla Strada al Palco“, la grande festa degli artisti di strada, in onda dal 10 gennaio su Rai1. Questa nuova edizione, condotta da Nek e Bianca Guaccero, promette di essere un viaggio emozionante nel mondo degli artisti di strada, raccontando le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. Ideato da Carlo Conti e prodotto dalla Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me, il format è pronto a regalare momenti indimenticabili. Non possiamo davvero perderci ciò che ci riserva questo entusiasmante programma!