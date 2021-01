Albero e presepe vanno in soffitta. In tanti scelgono la domenica per riporre gli addobbi natalizi

«L’epifania tutte le feste porta via…» recita un noto proverbio popolare. Qualcosa di più di un antico, perché dopo l’arrivo della Befana che ha riempito di dolci le calze dei bambini e dei Re Magi che hanno concluso il loro viaggio, partito da lontano, donando a Gesù – secondo la tradizione – oro, incenso e mirra, si torna alla normalità. Niente più profumi che arrivano dalla cucina, né aria di magia anche se quest’anno, candendo nel cuore della settimana, ha “regalato” un weekend in più da dedicarsi. Un fine settimana in più prima di archiviare le feste, simbolicamente e materialmente, togliendo gli addobbi di Natale che hanno reso più calda la casa in questo periodo segnato dal lockdown.

Via le luci a intermittenza dai balconi, negli scatoli ghirlande e stelle appese alle porte. Ritorna in soffitta o in garage l’albero di Natale, smontato e ripiegato ramo per ramo. Dal puntale all’ultima pallina, tutto ritorna negli appositi contenitori, sistemato e organizzato in maniera certosina per l’anno che verrà, quando basterà comprare solo qualche decorazione alla moda o del colore che manca.

Anche i personaggi del presepe perdono la loro “animazione”: pastori e pastorelli in plastica o in terracotta ritornano negli scatoli, magari dopo essere stati avvolti in spessi fogli di giornale. La carta-roccia finisce di modellarsi in montagne e vallate, la grotta non c’è più. La fontana smette di tirare su acqua e le lucine che simulano il fuco non brillano più. Finisce di illuminare anche il cielo stellato nel quale la stella cometa smette di fare rotta.

Piatti natalizi e candele rosse non trovano dimora sui tavoli allestiti e ritornano alla normale disponibilità spazi di casa che erano stati destinati agli addobbi per Natale. Finisce così il periodo della festa e tutto torna alla normalità.

Che fatica disfare albero e presepe, ma anche che tristezza!