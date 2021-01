Alberto Fedele nuovo Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce

Dal 1 gennaio 2021, Alberto Fedele, Direttore Sisp dell’Area Nord, è il nuovo Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce. Succede a Giovanni De Filippis alla guida del Dipartimento da 12 anni.

Fedele, già Direttore di Distretto Socio sanitario, è dal 2010 Direttore di Struttura complessa del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Area Nord dell’Azienda Sanitaria Locale. È stato Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl LE/1 nel quinquennio 2003-2008, fino alla data di unificazione delle due aziende provinciali.

È stato ed è componente di commissioni tecniche regionali in materia sanitaria. È componente della giunta esecutiva nazionale della Società di Igiene e per un triennio presidente della sezione Apulo Lucana della Società Italiana di Igiene. Svolge attività di docenza in master universitari di primo livello e docenza presso la Scuola di specializzazione di Igiene e Sanità pubblica dell’Università di Bari. Ha svolto attività scientifica e di ricerca, ha redatto articoli scientifici pubblicati su riviste specializzate in materia di Igiene e Sanità pubblica e ha partecipato come relatore a congressi di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

A Giovanni De Filippis i ringraziamenti da parte della Direzione strategica: “Ringraziamo Giovanni De Filippis per il suo prezioso lavoro di questi 12 anni, per il suo spirito collaborativo e la sua dedizione che hanno reso il Dipartimento di Prevenzione un attore indiscusso della tutela della salute dei cittadini e del nostro territorio, riconosciuto anche in ambito nazionale. Lo ringraziamo per il lavoro svolto insieme alle altre istituzioni del territorio e per l’avvio e lo sviluppo di importantissimi progetti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla tutela dei lavoratori. La Direzione aziendale ha ritenuto necessario individuare alcuni coordinatori provinciali per funzioni omogenee svolte dal Dipartimento di Prevenzione e, in questa logica, gli è stato affidato l’incarico del coordinamento dello Spesal Area Nord e Area Sud”.