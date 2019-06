Aldo, Giovanni e Giacomo in Puglia. Una ‘vacanza perfetta’ per girare il nuovo film “Odio l’estate”

Vacanza in Puglia per Aldo, Giovanni e Giacomo, ma per le riprese del nuovo film «Odio l’estate», diretto da Massimo Venier. Il primo ciak è fissato per lunedì 17 giugno. Poi il trio di comici milanesi sarà impegnato sul set per otto settimane, insieme al resto del cast: gli attori Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase. La commedia può vantare anche due cammei d’eccezione, le partecipazioni straordinarie di Massimo Ranieri e Michele Placido.

Top secret, almeno per il momento, le location scelte, anche se qualcuno è pronto a giurare che la troupe farà una capatina anche ad Otranto. Finito il giro in Puglia, la squadra si trasferirà in Lombardia, per completare la lavorazione.

Le regole per una vacanza perfetta

Il film racconta la storia di tre uomini, completamente diversi uno dall’altro, che non si conoscono, ma che si ritrovano a passare le vacanze estive insieme a causa di un piccolo “inconveniente”. Il precisetto organizzatissimo, ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale e l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana. Stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto.

Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato, ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga. Aldo, Giovanni e Giacomo raccontano, nel loro stile, una storia di amicizia e sentimenti tenendo fede alla tradizione cinematografica che li ha resi amatissimi dal pubblico.

Prodotto Paolo Guerra per Agidi Due (distribuzione Medusa Film) “Odio l’estate” come il brano composto da Bruno Martino nel 1960, gode del sostegno logistico di Apulia Film Commission. L’organizzazione generale è affidata al pugliese Francesco Lopez.