Alfredo Fiorentino è il nuovo Fiduciario Coni per il comune di Lecce

‘Massima attenzione verso i bambini, verso il grande lavoro che svolgono le associazioni sportive e verso la riqualificazione di tutte le strutture sportive comunali che possono permettere di rendere inclusivo lo sport anche per tante famiglie in difficoltà’. Con queste parole ha accettato il prestigioso incarico Alfredo Fiorentino, nuovo fiduciario Coni per il comune di Lecce. Spetterà a lui il compito di fare da collante tra amministrazione ed associazioni sportive.

La notizia della nomina di Fiorentino, volto noto in città nel mondo delle iniziative di solidarietà, è stata comunicata al sindaco di Lecce, Adriana Poli bortone dal delegato provinciale Coni, Luigi Renis.

Alfredo Fiorentino, come detto, da sempre impegnato nel sociale e nello sviluppo di tematiche di sensibilizzazione sportive, umane e culturali nel territorio salentino, ha accettato con grande propositività questa nuova sfida.

‘I ragazzi e le associazioni sportive hanno bisogno di più attenzione sia sotto l’aspetto sportivo che umano e sociale – afferma Fiorentino a Leccenews24 -. A noi il compito di riportare i giovani nelle strutture sportive, soprattutto riqualificando quelle comunali per dare una maggiore sostenibilità alle famiglie in difficoltà. Altro obbiettivo da concretizzare sarà quello di creare una rete funzionante tra Coni, scuole, associazioni e amministrazione per sensibilizzare l’educazione ed il rispetto che si possono insegnare anche attraverso lo sport. Ringrazio per la scelta il delegato provinciale del Coni Luigi Renis, un grazie sentito anche per la sua sensibilità e per il grande impegno che mette a disposizione per il nostro Salento’.

Il ruolo del Fiduciario Coni: un ponte tra sport e territorio

Il fiduciario Coni svolge un ruolo cruciale nel panorama sportivo italiano, fungendo da punto di collegamento tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) e il territorio. Ma in cosa consiste esattamente questo ruolo?

I compiti a cui sarà chiamato Fiorentino, sono i seguenti:

– rappresentanza locale del Coni: il fiduciario è la figura di riferimento del Coni a livello locale, portando avanti le iniziative e i progetti dell’ente all’interno della propria comunità;

– sviluppo dei rapporti con le società sportive: il fiduciario instaura e mantiene rapporti con le società sportive presenti sul territorio, ascoltando le loro esigenze e fornendo supporto per lo sviluppo delle attività;

– collaborazione con le amministrazioni locali: il fiduciario lavora in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali per promuovere lo sport e valorizzare le strutture sportive presenti sul territorio;

– promozione dell’attività sportiva: il fiduciario si impegna a promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, organizzando eventi e iniziative per incentivare la partecipazione;

– supporto alle iniziative locali: il fiduciario fornisce supporto alle iniziative sportive locali, contribuendo alla loro organizzazione e realizzazione.