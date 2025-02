Alla scoperta della città, il viaggio nell’arte e nella storia di F.Orti per Lecce

Lecce non smette mai di incantare con la sua bellezza: l’architettura barocca, le chiese ricche di storia, i palazzi nobiliari. Lecce è anche una città di segreti, di storie nascoste e di angoli inaspettati come Palazzo Orsini e l’ex Conservatorio di Sant’Anna, due edifici che raccontano secoli di storia e di fasti. Con i suoi itinerari solidali (tutto ciò che sarà raccolto verrà devoluto in beneficenza), l’associazione F.Orti per Lecce accompagna i visitatori proprio in questi scrigni di bellezza.

Palazzo Orsini

Di origine medievale, fu trasformato nel corso dei secoli, assumendo l’aspetto di un’imponente residenza nobiliare. La sua storia è legata alla potente famiglia Orsini del Balzo, che lo elesse a propria dimora.

La struttura si articola su tre livelli, con un ampio cortile interno e un giardino pensile. Gli interni sono riccamente decorati con affreschi, stucchi e arredi d’epoca. Di particolare interesse sono la cappella privata, il salone delle feste e la biblioteca.

Ex Conservatorio di Sant’Anna

Fondato nel XVII secolo come luogo di educazione per giovani fanciulle, divenne nel corso dei secoli un importante centro di cultura e di arte. L’edificio, adiacente alla chiesa di Sant’Anna, presenta una facciata sobria ed elegante, con un portale d’ingresso sormontato da un balcone.

All’interno, si trovano un ampio cortile, un giardino con un maestoso ficus secolare, una cappella e numerose sale decorate con affreschi e stucchi. L’ex conservatorio ospita oggi eventi culturali e mostre temporanee.

Un’esperienza unica

La visita guidata a Palazzo Orsini e all’ex Conservatorio di Sant’Anna è un’occasione unica per scoprire la storia, l’arte e la cultura di Lecce.

Un progetto solidale

La visita guidata è organizzata, come detto, dall’aps F.ORTI per Lecce, da sempre impegnata nel sociale, nell’ ambito del progetto “Alla Scoperta di Lecce” per unire cultura, storia e solidarietà. Sotto l’ accompagnamento esperto di una guida turistica abilitata con ventennale esperienza, i partecipanti intraprenderanno un viaggio affascinante attraverso i secoli, esplorando i luoghi più iconici e nascosti di Lecce. Il ricavato sarà interamente devoluto alle attività socio-riabilitative dei ragazzi disabili supportati dall’associazione.

Come Partecipare

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero di telefono 334.9415734.

Insomma, “Alla Scoperta di Lecce” è un’occasione imperdibile per conoscere da vicino la storia, l’arte e la cultura di Lecce, sostenendo al contempo un’importante causa sociale.