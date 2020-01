Il vento forte spazza il Salento, allerta meteo arancione fino alle 18.00 del 6 gennaio

Allerta meteo arancione per vento forte nel Salento. Era questo il monito comunicato al territorio! Le forti raffiche di vento sarebbero durate dalle ore 12.00 di oggi fino alle ore 18.00 di domani, lunedì 6 gennaio 2020. Ed il vento del nord che ha soffiato forte qualche danno lo ha prodotto. Impegnati in perlustrazione i mezzi e gli uomini della Protezione Civile delle varie associazioni che svolgono la loro attività sul territorio.

Tanti i cartelloni pubblicitari pericolanti che hanno avuto bisogno di un intervento di riposizionamento per evitare pericoli ai passanti. Su tutti a San Donato di Lecce dove si è reso necessario un intervento straordinario di riparazione.

Un muro è crollato in quel di Arnesano, anche qui senza provocare feriti.

Le donne e gli uomini della Protezione Civile sono intervenuti a Nociglia per la caduta di un albero di grosse dimensioni in Via Manfredi.

A Leverano gran da fare per gli agenti della Polizia Locale a causa della caduta di alberi di cipresso sulla provinciale per Nardò, alberi che occupavano parte della carreggiata stradale ostruendo il traffico. Nel tardo pomeriggio è stata segnalata una piccola imbiancata.

A Presicce-Acquarica è stata segnalata la caduta di pali della luce. Anche nel capoluogo leccese il vento ha tirato forte e si è fatto sentire: gli uomini della Sea Guardians hanno segnalato il taglio di rami pericolanti da alberi presenti in Zona Stadio. Un palo dell’Enel si è abbattuto al suolo a Torre San Giovanni, marina di Ugento.

A Minervino la Protezione Civile sta collaborando a supporto dei Vigili del Fuoco. Ad Alezio si segnala la caduta di alberi; proprio sulla Gallipoli-Alezio è stato rimosso un albero che impediva il transito veicolare. Nella Città Bella si segnala la caduta di calcinacci in Via Oronzo Costa e via Nazario Sauro.

A Caprarica di Lecce, oltre al vento forte, si segnala la caduta di acqua-neve. E proprio a causa del vento gli uomini della Protezione Civile sono dovuti intervenire per aiutare un cittadino ad ancorare i pannelli fotovoltaici sulla terrazza poichè c’era il serio rischio che si sganciassero. Si segnala la caduta di alberi anche su strade di campagna nel comune di Lizzanello.

A Castri di Lecce si segnala la caduta di un palo della linea telefonica.

A Casalabate si segnala la caduta di un albero e a Cutrofiano di pali della Telecom.

A Galatone è stato attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale).

Sulla statale 613, la Lecce – Brindisi, al km. 13 (direzione Brindisi) un albero è caduto occupando metà della carreggiata.