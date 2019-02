A San Valentino il pensiero è più bello se “handmade”. La Pietra leccese su Amazon

Che dire? La salentinità è nel mondo. Oggi parliamo della pietra, quella leccese che con le sue peculiarità è sbarcata sul noto portale di compravendite online grazie all’intuizione di una giovane coppia italo-irlandese di Lecce, Giovanni e Rachel, che nel 2016 ha dato vita a Saying It With Stone.

Piccoli animali in pietra fatti a mano che hanno tutti un messaggio ben preciso: dai cigni che rappresentano l’amore e la fedeltà agli elefanti che evocano forza.

Questa l’idea della coppia che utilizza per le proprie creazioni con la preziosa pietra leccese:

“La nostra non è una produzione di massa – spiega Giovanni Giustiziero, co-fondatore di Saying it With Stone – Puntiamo sulla qualità e sull’artigianalità, e ai nostri clienti proponiamo 25 tipi diversi di animali realizzati in pietra leccese, ognuno diverso dall’altro proprio perchè fatti a mano: anche le piccole imperfezioni rappresentano la garanzia che ogni oggetto è stato creato artigianalmente. La pietra leccese si è formata milioni di anni fa e si trova solo nel Salento, la regione all’estremo Sud della Puglia. Si caratterizza per la presenza di piccoli fossili all’interno della pietra che rendono unici e speciali i nostri piccoli animali: può succedere che nel corso del tempo la pietra subisca variazioni cromatiche, dovute appunto all’autenticità di questo materiale millenario”.

Saying With Stone ha aperto il proprio sito web e iniziato a vendere i propri monili nella sezione Handmade di Amazon.it e Amazon.co.uk. Successivamente, la ben nota vetrina online ha concesso a Giovanni e Rachel di allargare il proprio business in altri Paesi in cui il negozio Handmade di Amazon è presente (Amazon.es, Amazon.fr, Amazon.de e Amazon.com).

Del resto, nell’era del 2.0, sono più di 5.000 gli artigiani italiani ed europei che vendono le proprie creazioni, attraverso il negozio Handmade, sui siti di Amazon in UK, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti.

“Si tratta di una scelta strategica che ci ha permesso di migliorare i tempi di consegna e ridurre i costi di spedizione – prosegue Giovanni – Grazie ad Amazon il nostro duro lavoro è stato ripagato: tanti sono i compratori che da tutto il mondo apprezzano le nostre creazioni artigianali. Eppure, sfruttando una vetrina così importante, siamo stati in grado di mantenere la nostra identità di bottega locale, seguendo ogni passo dell’iter del monile, dalla sua creazione al packaging, anch’esso fatto a mano”.

Il negozio Handmade di Amazon include 10 categorie di prodotti realizzati o assemblati a mano tra cui gioielli, decorazioni per la casa, materiale decorativo, mobili. Molti articoli possono essere personalizzati direttamente online e si possono acquistare comodamente con 1-Click dall’artigiano.

Gli artigiani interessati a vendere su Handmade trovano maggiori dettagli al link: https://services.amazon.it/handmade.htm