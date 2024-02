Nuovi ambulatori specialistici nella Uoc Sovradistrettuale della Riabilitazione a San Cesario

Nel Polo ospedaliero di San Cesario, in via Croce di Lecce, sono stati attivati l’Ambulatorio di riabilitazione dell’età evolutiva “Pediarehab” e l’Ambulatorio dell’incontinenza e riabilitazione del pavimento pelvico. Proseguono le attività dell’Ambulatorio del linfedema primario e secondario. Questi tre ambulatori sono tutti dipendenti dall’Unità Operativa Complessa Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione diretta da Cristina Maria Del Prete.

Nell’Ambulatorio specialistico della Riabilitazione Età Evolutiva “Pediarehab” vengono effettuate valutazioni fisiatriche per individuare e trattare patologie specifiche dell’età evolutiva: problematiche ortopediche (es. scoliosi, piede piatto, dismetrie arti inferiori, etc..), sindromi disgenetiche e Pci, forme di dolore muscolo-scheletrico cronico non infiammatorio nel bambino. Vengono inoltre effettuate valutazioni protesiche e prescrizione ausili e/o ortesi.

Si prenota chiamando la Segreteria della Uoc Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione al 0832/215837 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 o tramite email: [email protected] con accesso diretto ad agenda esclusiva e dedicata. È necessaria la prescrizione del Pediatra di Libera scelta con dicitura “Prima visita Medicina Fisica e Riabilitativa” con priorità D. L’Ambulatorio, coordinato da Maria Immacolata Forcignanò, è aperto il 2° e il 4° lunedì di ogni mese, dalle ore 9 alle ore 13. L’Ambulatorio è in interconnessione con la UOSD di Reumatologia Pediatrica per la presa in carico globale e multidimensionale dei piccoli pazienti affetti da patologie reumatologiche per favorire l’integrazione territorio / Strutture ospedaliere e il completamento dei percorsi di cura in Ambulatorio/Day Service/Day Hospital.

Attivato inoltre un Ambulatorio dedicato alle disfunzioni del pavimento pelvico.

I disturbi affrontati comprendono: incontinenza urinaria post chirurgica (sia dell’uomo che della donna), dolore pelvico cronico, vescica neurologica (iperattiva, saldata a patologie neurodegenerative come la Sclerosi Multipla) e turbe intestinali.

Le visite sono prenotabili al numero 0832/215837 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 o tramite email dedicata: [email protected], con impegnativa del Medico di medicina generale “Prima visita Medicina Fisica e Riabilitazione per disfunzione del pavimento pelvico”. L’Ambulatorio, coordinato da Giovanna Tondi, esegue le visite ogni mercoledì.

L’Ambulatorio Territoriale del Linfedema Primario e Secondario è operativo dal 2012, è Centro Unico Certificatore per Puglia e Basilicata del Linfedema Primario Cronico (codice di esenzione RGG020) ed è inserito nella Rete Nazionale delle Malattie Rare. Responsabile dell’Ambulatorio è Manuela Sciuscio. L’ambulatorio prende in carico pazienti affetti da linfedema primario e secondario (oncologico o da altre cause). Fa parte nella rete Breast Unit aziendale da giugno 2023.

Le prenotazioni si effettuano, muniti di impegnativa del Medico di medicina generale con dicitura “Visita fisiatrica per linfedema” con priorità D, chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 la segreteria del PRD di Casarano /Supersano ai numeri 0833-508601/3334919293 o inviando una mail a linfedema @asl.lecce.it

Al momento della prenotazione è preferibile specificare se si tratta di visita fisiatrica per linfedema secondario oncologico o sospetto linfedema primario.

La prima visita viene effettuata nel Servizio del Servizio Riabilitativo del Polo di San Cesario i primi due giovedì del mese. In seguito alla diagnosi si avvia il Progetto Riabilitativo Individuale in regime ambulatoriale ex art. 26 legge 833/78 presso i Presidi Riabilitativi Distrettuali (Maglie, Nardò, Gallipoli, Supersano, Poggiardo, Gagliano del Capo, San Cesario) dove operano i Fisioterapisti dedicati.

Infine, l’Ambulatorio specialistico della Riabilitazione Età Evolutiva “Pediarehab” ha ricevuto in donazione da “Lions Club Puglia dei patrimoni e dei cittadini-Lecce” un letto elettrico, per visita e terapia, un podoscopio e attrezzi per la riabilitazione dei piccoli pazienti