Attivato un ambulatorio gestazionale presso l’ospedale di Gallipoli

Gallipoli si dota di un nuovo servizio per la salute della mamma e del bambino, presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Ospedale, infatti, è stato attivato un nuovo ambulatorio gestazionale.

Questo ambulatorio è dedicato in particolare alle gestanti con: Test di Coombs indiretto positivo: un esame che rileva la presenza di anticorpi nel sangue materno che possono attaccare i globuli rossi del feto e Rh negativo e partner Rh positivo: una condizione che predispone alla Malattia Emolitica Feto-Neonatale (MEFN).

L’ambulatorio si occupa di: Diagnosi precoce: attraverso esami specifici, viene valutato il rischio di MEFN; Monitoraggio costante: durante tutta la gravidanza, vengono effettuati controlli regolari per verificare l’evoluzione della malattia.

Per prenotare una visita è sufficiente chiamare il numero 0833/270537 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00. L’ambulatorio si trova al II piano della scala E dell’ospedale ed è aperto negli stessi orari.

La MEFN è una patologia che può causare gravi conseguenze per il feto e il neonato. Grazie a questo nuovo ambulatorio, le donne in gravidanza a rischio possono essere seguite in modo adeguato e ricevere le cure necessarie per proteggere la salute del loro bambino.

L’ambulatorio di Gallipoli opera in stretta collaborazione con il SIMT del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, garantendo così un servizio di alta qualità e in linea con le più recenti linee guida scientifiche.