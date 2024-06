All’Ospedale di Gallipoli, attivo un ambulatorio di Odontostomatologia

Attivo dal 3 giugno nell’Ospedale di Gallipoli l’ambulatorio di Odontostomatologia che esegue visite specialistiche odontoiatriche e stomatologiche in raccordo con la Uosvd Odontoiatria e Stomatologia del Vito Fazzi di Lecce, diretta da Raffaele Piccinonno.

Il reparto si trova al 1° piano della scala D del Polo Ospedaliero della “Città Bella” ed è aperto il lunedì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. La prima visita, con prescrizione del Medico di Medicina generale o Pediatra di libera scelta con dicitura “Visita odontostomatologica”, si prenota al Cup (sportelli o numero aziendale 0832.1979911). I controlli successivi alla prima visita vengono gestiti direttamente dall’Ambulatorio con agende dedicate.

L’Ambulatorio esegue le seguenti prestazioni: visita di controllo, chirurgia orale (estrazioni semplici e complesse, biopsie, apicectomie, exeresi di neoformazioni).

L’Ambulatorio opera in sinergia con la Uosvd Odontoiatria e Stomatologia del V. Fazzi di Lecce che prende in carico anche persone con disabilità di grado medio/severo (sindromici, neurolettici, allergopatici, tetraparesi, spettro autistico, malattie rare) e pazienti non collaboranti ed effettua interventi di chirurgia orale complessa e chirurgia estrattiva a pazienti con comorbidità.