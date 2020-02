Coronavirus, Amuchina introvabile: la ricetta per prepararla in casa

Per evitare la diffusione del coronavirus, un’emergenza che ha toccato da vicino anche l’Italia, bisogna lavarsi spesso le mani. È questa una delle ‘regole’ fondamentali che dovrebbe valere sempre, non solo ora che il problema è scoppiato. Bastano acqua, sapone e almeno 60 secondi per strofinarsi bene, ma c’è chi sceglie il disinfettante, Amuchina in primis. Solo che è ormai introvabile, anche in quelle zone come la Puglia e il Salento che, almeno per il momento, contano zero casi. Chi ha la fortuna di trovarla ancora sugli scaffali non può permettersela, visto i prezzi folli.

Per questo, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha diffuso la ‘ricetta’ per prepararla in casa, onde evitare fai-da-te rischiosi.

La ricetta per preparare l’Amuchina

Bastano pochi ‘ingredienti’ per preparare in casa un valido disinfettante. L’unica accortezza è quella di seguire bene le dosi.

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure acqua di rubinetto bollita e raffreddata quanto basta per arrivare a 1 litro.

Se non volete pesare gli ‘ingredienti’ di questo disinfettante casalingo potete utilizzare un litro di alcol etilico denaturato, tre cucchiai di acqua ossigenata (perossido di idrogeno), un cucchiaio di glicerina e mezzo bicchiere di acqua distillata o fatta bollire.

Per pulire accuratamente le superfici basta la candeggina, ma diffidate dalle “formule” per utilizzarla anche sulle mani perché l’ipoclorito è efficace solo se ha il tempo di agire, non funziona come il gel che viene usato per pochi secondi. Attenzione anche ai vecchi rimedi della nonna come aceto e limone, in questo caso servono a ben poco. Tutto chiaro?