Andrano, al via il potenziamento degli Impianti Sportivi: concesso il contributo dalla Regione Puglia

Il Comune di Andrano ha ottenuto dalla Regione Puglia un contributo per il potenziamento degli Impianti Sportivi comunali. Al nastro di partenza, dunque, questo importante progetto di riqualificazione.

Nei giorni scorsi, l’’Amministrazione Comunale di Andrano ha firmato la concessione del finanziamento e l’accordo preliminare alla sottoscrizione del disciplinare per la realizzazione di “Interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni Comunali” con la Regione Puglia.

Per il Comune di Andrano erano presenti l’Assessore allo Sport, Lara Accogli, ed il Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Surano.

“Il potenziamento degli impianti sportivi è un investimento che non riguarda solo l’aspetto strutturale degli stessi – dichiara l’Assessore Lara Accogli – ma è, soprattutto, un grande investimento sulla qualità della vita, della salute, della socializzazione e dell’inclusione a partire dalla tenera età e per tutti i ragazzi.

“L’impianto interessato dai lavori di riqualificazione, co-finanziato dalla Regione e dal Comune e che prevede una spesa complessiva di oltre 128 mila euro, è quello di Castiglione – continua il Vice Sindaco Rocco Surano –. Un risultato importante conseguito dall’Amministrazione Musarò, ed in particolare dall’assessore allo Sport, Lara Accogli, poiché, per la prima volta dalla sua costruzione, si pone in essere un intervento sia in ordine ai terreni di gioco che in ordine all’efficientamento energetico della struttura sportiva”.

“L’aver previsto l’implementazione delle attrezzature sportive con la realizzazione di un’area fitness inclusiva, che apre l’attività motoria anche ai diversamente abili – conclude il Sindaco Salvatore Musarò –, qualifica ulteriormente la nostra azione amministrativa e certifica la sensibilità, la costante attenzione verso i bisogni dei giovani, convinti come siamo che lo svolgimento dell’attività motoria migliora il benessere psicofisico della persona”.