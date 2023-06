Partiti i lavori per l’installazione di un’antenna di telefonia a Salice, arrivano le rassicurazioni del Sindaco

“Comprendo l’apprensione dei cittadini; noi stessi, del resto, come Comune non possiamo fare altro che prendere atto dei pareri positivi rilasciati dall’Arpa ed emettere i provvedimenti autorizzativi che ci impone la legge”, con queste parole il Sindaco di Salice Salentino Cosimo Leuzzi, rassicura la sua comunità, riguardo all’installazione di una nuova antenna di telefonia mobile su un terreno privato sito sul prolungamento di Via Allende, i cui lavoro hanno già preso il via e per la quale è stata palesata l’intenzione di avviare una raccolta firme.

“A riguardo, però – prosegue il primo cittadino – voglio chiarire che il Comune, per il tramite dell’Ufficio Tecnico che ha curato l’istruttoria, già il 20 marzo scorso, mediante apposito avviso, ha informato i cittadini che era pervenuta da parte della società interessata una richiesta di installazione, invitando chiunque ne avesse interesse a far pervenire le proprie osservazioni. Purtroppo, però, nessuno ha sollevato alcunché nel termine concesso.

In ogni caso – termina Leuzzi – poiché condividiamo le valutazioni dei cittadini, riteniamo necessario adottare con urgenza un regolamento comunale che disciplini questo tipo di installazioni e, per questo, porteremo già al prossimo Consiglio gli atti necessari per avviare l’iter di adozione, fermo restando che siamo a disposizione dei cittadini per ogni ulteriore chiarimento”.