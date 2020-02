‘La donna doveva saper cucire e alla sarta ia scire…’. Un antico mestiere nei versi di Miriam Perron

Andare a scuola prima era un privilegio riservato ai figli maschi o alle femmine più grandi o ‘di buona famiglia’. A chi non poteva permettersi ‘il lusso’ di sedersi sui banchi di scuola era riservato un altro privilegio, quello di apprendere un mestiere. ‘Impara l’arte e mettila da parte‘ si diceva allora e forse anche oggi, in giorni in cui si rischia di perdere questo patrimonio inestimabile fatto di manualità, sacrificio e dedizione. Se eri donna, poi, dovevi per forza saper cucire e andare dalla sarta era la tua unica uscita concessa. I versi di Miriam Perrone come un affresco dipingono quelle immagini.

La fimmina era sapire cusire

e alla sarta la faciane scire…

Rriavane la matina mprima

e truavane na signorina sulla trentina…

Tante caruseddre,tutte sulle seggie, cu lu cuttone allu cueddru

e lu ticitale allu ticitieddru.

Ti uardavane fissa quandu trasivi,

poi ti presentavi e una ti iddre ddintavi…

Passave giurni interi a cusire,

puru quannu lu tiempu si mintia a chiuire.

Sulamente la scaramanzia purtava cu nu taia lu martitia e lu vinirdia,

sino lu vestitu capisutta issia…

La gente ci la sintia!

Dru vestitu a pacare rimania…

La mescia la scaramanzia l’era rispettare,

ci ulia cu bessa na mescia ca a dire ti tutti,sapia fatiare!

Traduzione

La donna doveva saper cucire

e perciò la facevano andare dalla sarta.

Giungevano nel suo laboratorio al mattino presto

e trovavano una signorina sulla trentina…

Tante giovincelle, tutte sedute sulle sedie,

con il cotone al collo e il ditale al mignolo.

Ti guardavano fissa quando entravi,

poi ti presentavi e diventavi una di loro.

Si trascorrevano giorni interi a cucire,

anche quando si metteva a piovere.

Soltanto per scaramanzia non si tagliava e cuciva il martedì e il venerdì,

altrimenti il vestito sarebbe uscito certamente male…

E i clienti chi li avrebbe sentiti…

Non avrebbero pagato quel vestito…

La ‘maestra sarta’ doveva rispettare quella regola della scaramanzia

se voleva essere per davvero una maestra apprezzata da tutti!