Antonio Ciriolo eletto nuovo Presidente del Gal “Capo Santa Maria di Leuca”

“Affrontiamo questa nuova sfida con entusiasmo, nella convinzione che la professionalità e l’esperienza dell’Agenzia di Sviluppo possa costituire una leva di impulso alla crescita dello sviluppo del Capo di Leuca”, con queste parole Antonio Ciriliolo, commenta la sua elezione a Presidente del Gal “Capo Santa Maria di Leuca”, avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea ordinaria.

Con lui, a comporre il Consiglio di Amministrazione ci saranno: Giulio Sparascio Vice Presidente, Giacomo Monsellato, Giuseppe Scorrano e Giuseppe Rizzo, Consiglieri

Il Gal Capo di Leuca

Nato nel 1991 come soggetto attuatore del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader, il Gruppo di Azione Locale “Capo S. Maria di Leuca” è una società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato, che ha come obiettivo principale la valorizzazione delle risorse di imprenditorialità, storia, cultura e natura presenti nella penisola salentina. Per raggiungere questo obiettivo, il sodalizio ha attuato, fin dalla sua costituzione, iniziative e progetti di sviluppo locale per valorizzare le risorse umane e professionali e i settori su cui si basa l’economia salentina.

Il Gal “Capo S. Maria di Leuca” S.r.l., è espressione del mondo imprenditoriale, istituzionale, scolastico, finanziario, dell’associazionismo e della vita civile di un territorio dinamico e produttivo ed è un interlocutore privilegiato del territorio e si propone come Agenzia di Sviluppo Locale a supporto di tutte le iniziative di sviluppo che coinvolgono enti pubblici ed operatori economici.

Ha ottenuto risultati importanti nell’attuazione anche di altri Programmi comunitari, dimostrandosi soggetto capace di sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio, capitalizzando un’esperienza di circa trent’anni di attività che gli ha consentito di diventare un’Agenzia di Sviluppo, oggettivamente riconosciuta da tutti gli attori locali. Le performances prodotte dall’azione hanno consentito di acquisire una forte credibilità, come soggetto intermediario locale, per l’attuazione di programmi di sviluppo complessi, in grado di mobilitare e coinvolgere un numero elevato di attori locali nell’elaborazione delle strategie di sviluppo.

Alla nuova governance, costituita da soggetti di comprovata esperienza, viene affidato l’incarico di continuare il processo trentennale di sviluppo attuato negli anni con successo.