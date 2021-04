Covid, Albano visita i pazienti dell’Ospedale in Fiera. Un’anziana ricoverata chiede come regalo una bottiglia di vino

«Vorrei una bottiglia di vino prodotto nelle tue campagne del Salento». È questa la richiesta che un’anziana paziente ricoverata nel reparto di terapia sub-intensiva dell’Ospedale allestito nei padiglioni della Fiera del Levante ha rivolto ad Albano Carrisi che, senza pensarci due volte, ha promesso di realizzare il suo desiderio.

«Se lascia l’indirizzo al medico di fronte a lei lo consideri già fatto. La abbraccio. Ci vediamo fuori» ha risposto il cantante di Cellino San Marco che, accompagnato dal direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore e dal Governatore Michele Emiliano ha voluto visitare il Covid Hospital. Una incursione a sorpresa come quella fatta durante il primo lockdown, quando aveva deciso di cantare un suo cavallo di battaglia, «Felicità», sotto le finestre dell’Hotel che ospitava medici, infermieri e operatori sanitari, impegnati in prima linea nella lotta contro il virus. Era una giornata di pioggia, ma l’artista aveva deciso di “sfidare” il maltempo per abbracciare virtualmente gli angeli in divisa in un momento difficile e delicato dell’emergenza causata dal Coronavirus.

«Di fronte a gente che rischia la vita non posso stare fermo a guardare. Siamo in piena terza guerra mondiale – ha dichiarato prima del “giro” – io da buon soldato devo essere presente dove c’è necessità. E ci sono. Non penso di risolvere le sorti della situazione, ma ce la metto tutta perché qualcosa di positivo possa lasciarla anch’io, con la speranza che finisca presto per tutti».

Ed è stato quando si è fermato a parlare – in videochiamata – con alcuni pazienti per dare loro una parola di conforto che ha ricevuto la singolare richiesta da un’anziana paziente. «Ce la faremo. Io vi offro tutto quello che volete» ha detto Al Bano. E la donna invece di chiedergli di cimentarsi con una delle sue famose canzoni, come in molti si sarebbero aspettati, ha preferito un altro dono che sa di normalità: «Vorrei una bottiglia del vino prodotto nelle tue campagne in Salento».