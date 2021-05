A Taviano aperti i cantieri per le opere pubbliche. Il Sindaco: “Non trascureremo un solo angolo della città”

“Sono opere che attestano la nostra attenzione all’intera città, senza trascurare un solo angolo, una sola periferia. Così come abbiamo a cuore la nostra Marina che però, senza tali opere di servizi primari, non potremmo mai pretendere di rilanciare come località turistica all’ avanguardia. Tutti progetti per i quali ci siamo spesi con serietà e con impegno e che ora si traducono in interventi che rendono più avanzata la nostra città”, con queste parole, Giuseppe Tanisi, Sindaco di Taviano, commenta l’apertura dei cantieri in città e nella Marina di Mancaversa, che riguardano una serie di opere pubbliche attraverso le quali cominciano a prendere forma tutti i progetti dell’Amministrazione Comunale che, in questi cinque anni, con un lavoro di progettazione e reperimento di risorse, è riuscita ad aggiudicarsi svariati milioni di finanziamenti, regionali, ministeriali o da parte dell’ Unione Jonica Salentina, al fine di realizzare opere e servizi.

Nella cittadina salentina sono in corso i lavori di ampliamento della rete idrica e fognaria, come servizi primari che vengono estesi in quartieri come Contrada Gallari, Duca, Cafieli, e in molte zone della Marina di Mancaversa.

Si tratta di un progetto da 9 milioni di euro del Governo cittadino, che ultimamente, è riuscita a integrare con altri 7 milioni e 500mila euro al fine di coprire, con questa rete di servizi, anche le zone B4 della Marina (sovrastanti la Villetta delle Rose), la zona di Porto Azzurro e Lottizzazione Longo-Federico e via Giannell.

“Cerchiamo di attrezzare la nostra Mancaversa e di renderla al passo con i tempi, sia attraverso questi servizi sia attraverso altre opere già progettate e finanziate e in attesa di essere cantierizzate”, specifica il Consigliere alla Marina Barbara D’ Argento.

Nei prossimi giorni inoltre prenderanno il via i lavori di ristrutturazione dell’asilo nido comunale di via Macchiaioli, approfittando della chiusura dello stesso a causa dell’emergenza pandemica.

Proseguono, poi, i lavori del progetto DUC, (distretto urbano del commercio) che, con un finanziamento regionale di 250mila euro, grazie all’ impegno dell’Assessore Paola Cornacchia e del Consigliere Gianni Fonseca, oltre al recupero dell’area mercatale, permette la ristrutturazione di un immobile comunale, sito in largo Sant’Anna, da tempo ormai in disuso.

“Tutti progetti e finanziamenti che ci appartengono interamente – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrino. Opere pubbliche di fondamentale necessità, come quella di acquedotto e fognatura nelle periferie cittadine che ancora erano prive di così essenziali servizi”.

A questi lavori, infine, si aggiungono in parallelo gli interventi di ordinaria manutenzione del verde nel capoluogo e nella Marina, al fine di garantirne pulizia e decoro.