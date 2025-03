L’Aeroporto di Galatina apre le porte al pubblico per festeggiare i 102 anni dell’Aeronautica Militare

Venerdì 28 marzo, la base aerea di Galatina aprirà le porte al pubblico dalle 09.00 alle 13.00 (con ingresso sulla strada per “Torrepinta”) per celebrare l’anniversario della costituzione dell’Arma Azzurra.

L’evento rappresenta un’opportunità per tutti gli appassioni che potranno assistere, a distanza di sicurezza, alle fasi di decollo e atterraggio degli aerei impegnati nelle missioni di volo durante la giornata. All’interno degli hangar tradizionalmente destinati alla manutenzione degli aeroplani, sarà inoltre predisposta un’area espositiva in cui i visitatori potranno ammirare dal vivo i velivoli utilizzati dalla “scuola di volo”, l’equipaggiamento dei piloti e le strumentazioni di bordo. Alcuni stand saranno dedicati alle altre attività svolte, direttamente o indirettamente funzionali al volo: il servizio antincendi, la meteorologia e la “Force Protection”.

Per il colonnello Gianfranco Liccardo, Comandante del 61° Stormo e dell’aeroporto militare di Galatina “Si tratta di un traguardo che va celebrato anche con l’obiettivo di far conoscere la storia, i valori fondanti e il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini in azzurro a favore del Paese. È un giorno di festa che vogliamo condividere anche con la comunità salentina: di questi 102 anni di Aeronautica Militare infatti, ben 94 hanno interessato il Salento, considerato che la base aerea di Galatina nasce nel lontano 1931. Oggi siamo profondamente integrati con il territorio circostante, rappresentiamo una importante realtà per l’economia della provincia e sono orgoglioso di poter affermare che il rapporto tra l’Arma Azzurra e il Salento è davvero eccezionale”.

Tutte le manifestazioni e gli eventi organizzati per quest’anno dall’Aeronautica Militare sono associati a una iniziativa benefica denominata “Un dono dal cielo per l’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” finalizzata a finanziare e implementare la dotazione di apparecchiature tecnologiche dell’ospedale.

Anche durante l’apertura al pubblico dell’aeroporto di Galatina sarà possibile effettuare, presso una postazione creata “ad hoc”, una donazione a favore del “Bambino Gesù” di Roma.