Aprire uno sportello della Cassa Edile a Taviano per favorire il rilancio delle imprese

Aprire uno sportello della Cassa Edile a Taviano, per favorire le imprese che operano sul territorio; è quanto ha chiesto a gran voce l’Amministrazione Comunale di Taviano attraverso il presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero e il consigliere con delega ai lavori pubblici Gianni Fonseca.

Un obiettivo che sembra essere raggiunto. Infatti, in un convegno tenutosi giovedì scorso nel palazzo Marchesale, e a cui hanno partecipato come relatori il direttore della Cassa Edile di Lecce Daniele Verdesca, il direttore della Scuola Edile Sandro Russo e il responsabile della sicurezza sui cantieri Giancarlo Giannone e in cui si è parlato di nuovi adempimenti, di opportunità nel settore dell’edilizia e di sicurezza sui cantieri, da parte dei rappresentanti della stessa Cassa Edile è stata manifestata la disponibilità ad aprire uno sportello della Cassa Edile a Taviano così come richiesto dagli stessi amministratori che, nel farsi portavoce delle difficoltà e le criticità che affrontano le imprese edili, hanno presentato la necessità di avere sul territorio un riferimento dell’ente.

Un convegno, quello di giovedì scorso, seguito ad un incontro sulla casa comunale, il 23 novembre u.s. tra i rappresentanti della Cassa Edile di Lecce, guidati dal presidente Sergio Goffredo, e gli stessi amministratori.

“Il nostro obiettivo primario – spiega Antonella Previtero – il nostro prioritario impegno è quello di dare supporto al lavoro, di rilanciarlo attraverso i necessari servizi che ci preoccupiamo di fornire alle imprese, e un’attività informativa e di supporto, soprattutto in termini di opportunità, che contribuisca alla loro crescita e allo sviluppo del nostro territorio”.

E per Fonseca si è trattato di “Un incontro che è preludio di una intensa attività di rilancio dell’edilizia che intendiamo sviluppare nella nostra Taviano, con servizi utili anche nell’ ambito dei lavori pubblici e degli appalti, nonché maggiormente nell’ intercettazione di risorse, soprattutto nell’ adozione del PNRR, funzionali ad un progresso economico e sociale della nostra comunità”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco Giuseppe Tanisi: “Offrire servizi e un sostegno importante al mondo del lavoro, rapportandoci direttamente con gli enti: questo è il nostro impegno con la Cassa Edile di Lecce e con i cittadini. Una prerogativa, ma anche un dovere morale, di una pubblica amministrazione è quello di garantire prestazioni e promuovere la crescita di una comunità cittadina; questo è quanto siamo da sempre impegnati a fare, con serietà, con correttezza e trasparenza, e soprattutto con fatti concreti”.