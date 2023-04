Apre a Lecce il secondo punto vendita ‘Joe Zampetti’ dedicato al pet care

Dopo l’apertura del 9 febbraio 2022 a Lecce e quella del 26 maggio 2022 a Maglie, tempo poco più di un anno e nel capoluogo apre il secondo punto vendita ‘Joe Zampetti’, dedicato al pet care.

Lo store, in Viale Marche 22, aprirà giovedì 20 aprile alle 8:30 regolarmente, con il taglio del nastro alle 18, al quale seguirà un party ricco di iniziative: animazione per i bambini, possibilità di farsi ritrarre in compagnia del proprio amico a quattro zampe e, ai primi cento clienti che sottoscriveranno le ‘fido card’, verrà regalata una bag in stoffa e simpatici gadget legati al mondo animale, il tutto allietato dalla musica live di Radio Ciccio Riccio.

Quello che sarà inaugurato domani è il 19° negozio nell’arco di sei anni in Puglia dopo quelli di di Bisceglie, Bari (con 4 punti vendita), Foggia, Andria, Monopoli, Campobasso, Cerignola, Molfetta, Trani, Lecce Benedetto Croce, Francavilla Fontana, Maglie, Barletta, Taranto e Fasano.

Con un’area commerciale di circa 400 metri quadrati, il nuovo punto vendita offrirà un assortimento di oltre 6.000 referenze e 180 marchi, tra prodotti food e non food, un corner acquariologia con vasche ricche di pesci e piante ornamentali oltre che angoli di natura allestiti grazie alla collaborazione di Fish Ok, azienda specializzata nel settore. Il punto vendita è dotato anche di una modernissima toelettatura guidata da Christopher Devitis che si è unito con entusiasmo al progetto Joe Zampetti.

«La nuova apertura di Lecce – spiegano Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti – è nel cronoprogramma degli obiettivi prefissati per il 2023, ovvero essere la catena pet più grande del Sud Italia; stiamo già lavorando per superare i 20 punti vendita già nel 2023.

Anche per il nuovo punto vendita – continuano – sono confermati i pilastri cardine dell’azienda: formazione costante e continua per i nostri addetti vendita, assortimento e convenienza: ogni punto vendita offre infinite possibilità di scelta al consumatore senza mai dimenticare un’attenzione alla convenienza: volantino mensile, spendi e riprendi, cash back con i punti accumulati e tante offerte mensili. Ultimo, ma non meno importante, l’aspetto sociale: tutti i punti vendita partecipano alle giornate mensili di raccolta alimentare in collaborazione con le onlus locali; inoltre Joe Zampetti riserva donazioni straordinarie a quanti necessitano di supporto sul territorio».

Recentemente Dmo Pet Care S.r.l. di Padova è entrata nel capitale della Bauzaar S.r.l.. L’operazione si è realizzata attraverso l’acquisto del 55% del capitale sociale di Bauzaar S.r.l. dai soci fondatori e di Megamark, che continuerà a mantenere una quota importante. Alla Dmo fa capo ‘Isola dei Tesori’, la seconda catena italiana di pet stores specializzati, con 210 negozi diretti e 76 in franchising, affiancati dal sito specializzato online Isola.it. Megamark, invece, è la più importante realtà della distribuzione moderna del Mezzogiorno con oltre 500 punti vendita a insegna ‘Dok’, ‘Famila’ e ‘A&O’.