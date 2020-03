Emergenza Covid-19, servono donazioni di sangue. L’appello ai cittadini

Le donazioni di sangue sono sempre necessarie, ma in questo periodo di emergenza lo sono ancora di più. L’emergenza coronavirus rischia di provocare un calo delle scorte di sangue per tutti i pazienti che ne hanno assoluto bisogno. È sicuramente uno degli effetti “indesiderati” dei decreti dei giorni scorsi che hanno fatto inevitabilmente crollare la disponibilità di sangue presso gli ospedali italiani e salentini.

Bisogna, però, cercare di fare il possibile per prevenire situazioni di difficoltà ulteriore in un quadro già abbastanza complicato. La riduzione di sangue, infatti, potrebbe avere importanti ripercussioni per i tanti malati che hanno bisogno di trasfusioni di sangue. A lanciare l’appello è Domiziano Tarantino, medico chirurgo di Nardò che vive e lavora in Campania.

Sono luoghi sicuri i centri trasfusionali dove poter donare in tutta tranquillità anche in questo periodo di piena emergenza e chi può dovrebbe farlo. Sono tanti gli appelli lanciati ai cittadini anche in Puglia. Primo tra tutti il Presidente di Avis Puglia, Cosimo Luigi Bruno, a cui si è aggiunto anche il primario di ematologia del Vito Fazzi Nicola Di Renzo. Solo qualche giorno fa sono stati i militari dell’Esercito italiano a presentarsi al nosocomio salentino per contribuire alle donazioni.

Carenza di sangue si inizia a registrare ovunque: a Casarano, ad esempio, il sindaco ha esortato i cittadini a proseguire l’attività di donazione data l’estrema urgenza nel reperire ogni gruppo sanguigno.

I Centri Donazione Sangue in provincia di Lecce sono reperibili al sito https://www.sanita.puglia.it/web/asl- lecce/centri-donazione-sangue.

Per chi decide di donare, le precauzioni da adottare sono le stesse valide per tutti, ricordando che il requisito fondamentale è la buona salute.