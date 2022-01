Mirko Cazzato lancia l’appello ad Amadeus, “Al Festival di Sanremo si incitino i giovani all’impegno sociale”

È stato nominato studente dell’anno 2021, Mirko Cazzato e per chi non lo conoscesse, sappia che è uno dei fondatori di “Mabasta”, la startup sociale che è, come descritto dall’acronimo un “Movimento antibullismo animato da studenti adolescenti”.

“Mi piacerebbe tanto poter incitare e incentivare i giovani ad impegnarsi nel sociale. Non importa in quale ambito e non importa in che zona d’Italia. E mi farebbe piacere poterlo lanciare dal palco più famoso e seguito d’Italia, il palco di Sanremo, perché sono certo che il messaggio arriverebbe forte e chiaro e raggiungerebbe in pochi minuti milioni di italiani. Spero tanto che questa mia intenzione arrivi alle orecchie di Amadeus e del mio corregionale Checco Zalone e che possano prenderlo davvero a cuore”.

Nell’ottobre scorso, il ventenne leccese, è stato selezionato nella top 10 del “Global Student Prize”. Risultando tra i primi dieci studenti più influenti al mondo. L’unico in Italia e in Europa.