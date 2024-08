“Andate al Pronto Soccorso solo in caso di emergenza”, l’invito della Asl di Lecce

D’estate il Salento si ‘anima’ di turisti. E ancor di più ad agosto, ancora il periodo clou per le vacanze. Più gente significa anche più richieste di assistenza. Lo sa bene la Asl di Lecce che, ogni anno, si prepara ad accogliere i visitatori potenziando la rete dedicata all’assistenza turistica (https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/assistenza-sanitaria-per-turisti), ma affiché tutto funzioni, al meglio, è necessario rispolverare l’invito alla responsabilità. È importante, come sottolinea il Direttore generale della ASL di Lecce, l’avvocato Stefano Rossi, utilizzare il Pronto Soccorso esclusivamente in caso di emergenza o urgenza sanitaria.

Pronto soccorso: un alleato da usare con saggezza

Per le necessità di salute meno urgenti, esistono numerose alternative al Pronto Soccorso. C’è un’ampia rete dei servizi sanitari disponibili che possono essere privilegiati, evitando così di rivolgersi in modo inappropriato ai Pronto Soccorso. Oltre ai centri di assistenza turistica, infatti, si ricordano il servizio della Continuità Assistenziale (Guardia Medica), disponibile anche durante le ore notturne e nei festivi, la Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta.

“Chi decide di chiamare il 118 o di recarsi al Pronto Soccorso è indubbiamente in difficoltà – precisa il Direttore generale, l’avvocato Stefano Rossi – ma faccio leva sui cittadini e sulle cittadine salentine chiedendo di ricorrere ai Servizi di Emergenza Urgenza esclusivamente in caso di emergenza o di urgenza sanitaria o qualora il proprio Medico di Medicina Generale, dopo visita medica, consigli l’assistenza ospedaliera”.

Utilizzando il pronto soccorso solo in caso di vera emergenza, si evitano lunghe attese e si velocizzano i soccorsi per chi ne ha realmente bisogno. Il personale sanitario può così dedicarsi in modo più efficace ai casi urgenti, garantendo un’assistenza di qualità. E poi c’è il capitolo, importantissimo, della prevenzione. Molti ‘malori’, come i colpi di calore, possono essere prevenuti adottando comportamenti corretti, come proteggersi dal sole, bere molta acqua e seguire una dieta equilibrata.

Consulenze e visite sono assicurate agli adulti e all’utenza in età evolutiva dal servizio di Guardia Medica e di assistenza di base, per cui il consiglio è di rivolgersi, in prima battuta, ai medici del territorio per richieste e interventi, di modo che il Pronto Soccorso sia riservato per le reali situazioni di emergenza.

L’esperienza di questi anni – da quando il Salento è meta turistica d’eccellenza – l’iperaffluenza è elevatissima in tutte le sedi di Pronto Soccorso aziendale, e solo la responsabilità individuale intesa come prudenza e protezione contro colpi di calore, attenzione a cibi e bevande, bagni e immersioni in acque e condizioni sicure, uniti al massimo impegno dei tanti professionisti in servizio, possono far superare le criticità ferragostane e trascorrere senza rischi e pericoli questo periodo di vacanza, mare e bella stagione.

Il Direttore Rossi, unitamente al Presidente dell’Ordine dei Medici, dr. Donato De Giorgi, al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dr. Marcello Antonazzo, al responsabile in ASL Lecce delle Cure Primarie di Medicina Generale, ringrazia tutti gli operatori chiamati quotidianamente a rispondere ai diversi bisogni e alle tante richieste di intervento, nella consapevolezza che l’aumento della utenza e l’aumento delle problematicità connesse proprio alla stagione calda (anziani, persone con disabilità, pazienti in situazioni di cronicità, ecc.) rendono ancor più delicata l’erogazione dell’assistenza.