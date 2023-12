Approvato dal Prefetto Luca Rotondi il “Piano neve” per la stagione invernale

L’ultima volta è stato ai primi di gennaio 2019, ma due anni prima, aveva ricoperto la “Capitale del Barocco” e il Salento, sempre nello stesso periodo. Parliamo della neve, un evento atmosferico al tempo stesso atteso e temuto. Dalle informazioni meteo non dovrebbe fare la sua comparsa nel 2024, ma come si dice: “meglio prevenire che curare”.

Il Prefetto di Lecce Luca Rotondi ha approvato il “Piano Neve 2022/2023”, che contiene la pianificazione delle procedure da adottare in caso di gelate o nevicate tali da compromettere la circolazione sulle strade della provincia.

L’aggiornamento del documento è stato completato all’esito della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità Provinciale del 12 dicembre scorso,, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, degli Enti proprietari delle strade, dei gestori delle infrastrutture ferroviarie e del volontariato di Protezione Civile.

La nuova pianificazione, immediatamente operativa, si potrà visionare sul sito della Prefettura, insieme a una brochure in formato digitale, che sarà consultabile scansionando Qrcode, che riporta le principali raccomandazioni in caso di neve o ghiaccio, oltre a un pannello informativo di rimando alle applicazioni utili per monitorare il traffico viario e ferroviario in tempo reale.

La diffusione capillare delle notizie, sia pure sintetiche, contenute nell’opuscolo informativo costituisce un ulteriore obiettivo da raggiungere al fine di avvicinare i cittadini alle misure di autoprotezione necessarie in presenza del rischio neve.