L’Assemblea dei sindaci approva all’unanimità il Bilancio della Provincia di Lecce

Con il risultato record della presenza in sala consiliare di 66 Comuni, per un totale di 591.032 abitanti, e l’approvazione all’unanimità del documento, l’Assemblea dei sindaci ha dato il via libera al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025-2027 della Provincia di Lecce.

L’importante provvedimento è stato preso in esame nella seduta che si è svolta oggi a Palazzo dei Celestini.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Stefano Minerva che, dopo aver fatto un minuzioso excursus del lavoro fatto e delle iniziative, progetti, risultati raggiunti nei vari ambiti di competenza (e non solo) della Provincia, ringraziando per questo tutto il Consiglio provinciale e i sindaci, ha dichiarato: “Questo bilancio conferma l’impegno quotidiano, con lo sguardo sempre rivolto alle esigenze del territorio, e la bontà del lavoro di raccordo fin qui svolto dagli uffici e dagli organi amministrativi. È un risultato straordinario, figlio del costante coinvolgimento delle comunità e degli amministratori locali. L’ampia presenza dei Comuni in questa fase consultiva, prevista per legge, ne è la testimonianza”.

Ha proseguito: “Nonostante i minori trasferimenti nei confronti del nostro Ente, abbiamo realizzato maggiori investimenti, in ogni settore di competenza.

È la conferma di un’attività sempre puntuale e della straordinaria capacità progettuale di un Ente che consolida la sua centralità nel coordinamento e nella risposta alle istanze e che interpreta con sempre maggiore attenzione il ruolo di Casa dei Comuni, abbracciando e vincendo sfide che vanno ben oltre le funzioni assegnategli. La Provincia di Lecce ha un bilancio solido su cui il parere positivo dei comuni presenti oggi è stato unanime”.

Con un totale di entrate ed uscite pari a 183.915.134 euro, il Bilancio 2025-2027 vede la Provincia di Lecce sempre più solida finanziariamente, con tutte le sue società partecipate in buona salute e con ulteriore rafforzamento delle sue funzioni fondamentali: manutenzione degli edifici scolastici, viabilità, assistenza agli Enti Locali, ambiente. Continua, inoltre, la politica di rafforzamento della struttura organizzativa dell’Ente, con progressioni di carriera interne e assunzioni dall’esterno. Il cronoprogramma del Pnrr prosegue in linea con quanto previsto e si affiancano nuovi investimenti, sempre con finanziamento esterno, mantenendo bloccato l’indebitamento con conseguente riduzione degli interessi passivi. In particolare, il totale degli investimenti per il 2025 sarà di 53mila euro circa.

Il primo step dell’iter di approvazione del Bilancio preventivo e dei relativi allegati si era già svolto, rispettando i tempi previsti dalla legge, il 17 dicembre scorso, durante l’ultima seduta del Consiglio provinciale.

Dopo il via libera odierno da parte anche dell’Assemblea dei sindaci, il Bilancio di previsione 2025-2027, con gli allegati, tornerà di nuovo in Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva, ultimo passaggio previsto dalla normativa.