Natale 2024, gli appuntamenti degli Arcivescovi Seccia e Panzetta

Sarà un’agenda fitta quella degli Arcivescovi Michele Seccia e Angelo Panzetta nei giorni delle festività natalizie.

Quasi due settimane intense che li vedranno protagonisti di numerosi appuntamenti

Domani 24 dicembre, vigilia del Santo Natale, alle 17.30 saranno nell’anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo insieme con il sindaco Poli Bortone per collocare il Bambin Gesù nell’artistico presepe realizzato dall’amministrazione comunale di Lecce.

Alle 22:30 in cattedrale la veglia di Natale avrà inizio con la celebrazione dell’Ufficio delle letture cui seguirà la solenne eucarestia della notte presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia.

Mercoledì 25 dicembre, solennità del Natale del Signore, al mattino alle 9, Seccia celebrerà la messa nella cappella della Casa circondariale di Borgo San Nicola, mentre alle 11 presiederà il solenne pontificale in cattedrale. Nel pomeriggio alle 18, l’eucarestia verrà presieduta dall’arcivescovo coadiutore Angelo Raffaele Panzetta.

Domenica 29 dicembre si svolgerà l’apertura diocesana del Giubileo con tutte le comunità parrocchiali della diocesi. Alle 17:30 la Statio nella basilica di Santa Croce con i riti introduttivi cui seguirà la processione verso Piazza Duomo e la cattedrale dove l’arcivescovo Seccia presiederà la solenne celebrazione eucaristica. Tutto il rito, a partire dalle 17,30 verrà trasmesso in diretta sulla pagina Fb di Portalecce e sul canale 15 di Telerama. Dopo la messa, in Piazza Duomo, il concerto del coro gospel di Tyna Maria & Just community.

Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, la santa messa di ringraziamento presieduta da mons. Seccia con il canto del Te Deum avrà inizio alle 18.

Il giorno di Capodanno, solennità della Madre di Dio, si celebra la Giornata mondiale della pace: in cattedrale il pontificale alle 11 presieduto dall’arcivescovo Seccia e il pomeriggio alle 18 la messa vespertina sarà presieduta dall’arcivescovo Panzetta.

Il 6 gennaio, solennità dell’Epifania del Signore, la solenne celebrazione presieduta dall’arcivescovo Seccia alle 11.