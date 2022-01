Su AranceBio.it l’acquisto di agrumi siciliani sani e freschi è a portata di mouse

Nel giro di pochi click, visitando www.arancebio.it, è possibile ricevere direttamente a casa agrumi, frutta e verdura maturati sotto il sole di Sicilia. Freschezza e genuinità sono garantite dall’Azienda Agricola Magnano, realtà attiva nel settore agrumicolo da oltre mezzo secolo e certificata dall’ente BIOAGRICERT. Opzione di spedizione gratuita, sconti quantità e pagamenti sicuri fanno di AranceBio.it un vero e proprio punto di riferimento.

Sono le opinioni dei clienti che testimoniano il valore dell’esperienza d’acquisto sull’e-commerce. Le oltre 1.900 recensioni verificate da Trustpilot vanno ad aggiungersi ai più di 2.000 feedback presenti su eKomi, che ha assegnato ad AranceBio.it il Certificato d’Oro, merito di una media delle valutazioni di 4,8 su 5.

Bontà siciliane e genuine, sinonimo di dolcezza e salute. Arance Navel, Arance Moro, Arance Tarocco, Arance Vaniglia, Arance Amare di Siviglia e Arance Lanelate sono solo alcuni degli agrumi fra cui l’acquirente può scegliere. A questi si aggiungono mandarini senza semi, Clementine dell’Etna, bergamotto, Limone Femminello Siracusano, Taclè o pompelmo rosa.

In più, si incontrano sezioni dedicate a frutta (mango, mandorle, melone), verdura (zucchine, cetrioli, melanzane, origano selvatico) ma anche a conserve e condimenti (marmellata di limoni o di arance bionde, olio extravergine d’oliva e non solo).

Per quanto concerne gli ordini, non esiste nessun quantitativo minimo, ma per importi di oltre 21,90 euro o per quelli di un peso di almeno 9 kg i costi di spedizione si azzerano. Inoltre, sono attivi anche degli speciali sconti quantità.

Per domande, dubbi o richieste è possibile contattare il servizio di assistenza, attivo ogni giorno e fruibile anche telefonicamente. Alla base della proposta c’è il lavoro dell’Azienda Agricola Magnano, realtà prevalentemente a conduzione familiare, controllata dall’ente di certificazione BIOAGRICERT. Annualmente, a seguito di scrupolosi controlli, rilascia l’attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e la certificazione di prodotto.

Le spedizioni hanno luogo ogni lunedì e martedì e la raccolta si verifica durante i weekend. Ordinare online è semplice e i pagamenti avvengono con modalità sicure: carta di credito, PayPal, Amazon Pay, bonifico bancario, bonifico bancario SEPA e Satispay.

I fondi dell’azienda sono distribuiti nel territorio del Comune di Francofonte (provincia di Siracusa). È un’area che gode di speciali condizioni micro climatiche, di sbalzi termici tra il giorno e la notte, nonché della vicinanza del vulcano Etna.