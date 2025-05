A San Cesario una nuova area attrezzata per sport e socialità

Aree attrezzate per i ragazzi e gli appassionati di sport. Ancora una volta San Cesario punta sulle attività all’aria aperta.

Rispondiamo con azioni concrete, commenta il sindaco Giuseppe Distante e lo facciamo consegnando alla cittadinanza una nuova area fitness con tantissime attrezzature sportive.

Lo spazio in questione si trova in Piazza Smaldone, nei pressi della Stazione dei Carabinieri. Uno spazio sicuro dove si potrà socializzare e praticare lo sport nel rispetto di tutti e con il corretto utilizzo delle attrezzature che appartengono all’intera comunità di San Cesario di Lecce.

Il paese si dota così di nuove opportunità di socializzazione che in vista dell’estate potranno sicuramente rappresentare un’occasione interessante per vivere il territorio con maggiore consapevolezza.

Solo qualche settimana fa l’amministratore comunale aveva inaugurato un’area attrezzata per fitness e sport acrobatico in via XVI marzo, con una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo delle attrezzature.