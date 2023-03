Una colletta per salvare Ares, il gatto ‘guerriero’ che vuole vivere

Chi lo ha abbandonato in quelle condizioni evidentemente ha una dose di crudeltà di molto superiore alla media. Quando le volontarie hanno trovato questo gattino abbandonato, nei pressi del mare, si sono dapprima chieste come avesse fatto a sopravvivere e poi si sono messe all’ opera per migliorare le sue condizioni di vita.

‘E poi arriva lui…-scrivino in un post le volontarie-. Abbiamo deciso di chiamarlo Ares, perché lui è un guerriero. Lo abbiamo trovato in una zona poco frequentata d’inverno, a ridosso del mare. Ci chiediamo come abbia fatto a sopravvivere in quelle condizioni, non vedendo niente, rischiando di cadere dagli scogli e finire in acqua. Non sappiamo se sia vittima della mano umana, viste le sue condizioni. Lui non tornerà mai più a vedere il mondo. Gli è stato già enucleato un occhio, in attesa di vedere la reazione delle cure per l’altro, è stato castrato, sono stati fatti vari accertamenti e si sta curando al meglio in tutto’.

Adesso c’è bisogno di una colletta per affrontare le spese mediche. Le spese veterinarie sono tante e le volontarie, che sono impegnate in tanti salvataggi e accudimento, ora chiedono una mano a tutti.

‘Ora abbiamo bisogno di una mano – scrivono nella loro richiesta ai lettori di Leccenews24 – per coprire le spese veterinarie, di una mano sul cuore per poter fare fronte alle sue spese mediche viste le tante emergenze’.

Noi come sempre rilanciamo questa richiesta e sappiamo che certamente riusciremo ad essere d’aiuto.

Info

3297175727, Desirée

3804774635, Sara