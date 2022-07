Arnesano, scattano le sanzioni della Polizia locale per cani a spasso senza guinzaglio

Sono partiti nella mattinata di oggi i primi controlli della Polizia Locale del Comune di Arnesano che hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei cani a spasso senza guinzaglio. L’opera di controllo da parte degli uomini in divisa cercherà scoraggiare i padroni che portano a passeggio il proprio cane in spazi pubblici ma senza guinzaglio.

Come già annunciato dall’Ufficio Tutela Animali del Comune, i controlli andranno avanti ad oltranza. Sono diversi i verbali elevati dalla Polizia, sia per il mancato uso del guinzaglio sia per per la mancata raccolta delle deiezioni.

Al centro dell’azione della Polizia, ovviamente, non c’è solo una attività di controllo ma soprattutto di prevenzione e di sensibilizzazione, con una campagna volta a monitorare e correggere gli eventuali comportamenti in contrasto con la normativa tenuti dai proprietari dei cani sia presso i parchi pubblici e le vie urbane.

Nel principale parco urbano del Rione Riesci, inoltre, è presente l’area sgambatoio dei cani dove è possibile lasciarli liberi. Proprio nei mesi scorsi, il Sindaco Emanuele Solazzo aveva emesso un’apposita ordinanza con le regole di utilizzo dell’area.