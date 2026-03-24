La ricerca clinica come motore di innovazione, un corso Ecm alla Asl di Lecce

La ricerca clinica non è solo un’attività di laboratorio, ma il vero cuore pulsante dell’innovazione della sanità pubblica. È questo il filo conduttore del corso ECM “La ricerca clinica nell’ASL Lecce”, che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 9presso l’Aula Conferenze del DEA dell’Ospedale “Vito Fazzi”.
L’iniziativa, accreditata per medici, infermieri e odontoiatri, vedrà la partecipazione di circa 80 professionisti sanitari. L’obiettivo è chiaro: integrare sempre di più i principi dell’Evidence Based Practice nella pratica clinica quotidiana per elevare gli standard di diagnosi e terapia.
I lavori saranno aperti dal Commissario Straordinario di ASL Lecce, Stefano Rossi, che sottolinea come la ricerca sia spesso “un tesoro nascosto” dell’azienda, capace di trasformarsi in cure più efficaci per i cittadini.
Durante la mattinata verranno approfonditi percorsi di ricerca d’avanguardia attivi nel territorio salentino:
-
Pediatria: Studi multidisciplinari sulle malattie immuno-reumatologiche (Dott.ssa Adele Civino).
-
Geriatria: Dalle patologie vascolari alle malattie neurodegenerative nell’anziano (Dott.ssa Marcella Caggiula).
-
Ematologia: Nuove frontiere per la leucemia mieloide acuta e trapianti a ridotta tossicità (Dott.ssa Corinne Contento).
Il momento più atteso della giornata sarà la lectio magistralis del Professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto “Mario Negri”. Il celebre nefrologo affronterà un tema di profonda sensibilità: il valore umano e scientifico dell’accompagnamento nelle fasi finali della vita.
Spazio anche al futuro della prevenzione con la presentazione del progetto Radoff, a cura del Dott. Prisco Piscitelli, volto a stimolare nuove sinergie e percorsi di ricerca interna.
“Valorizzare le competenze dei nostri clinici significa rafforzare la sanità pubblica,” dichiara il Commissario Rossi. “Costruiamo percorsi di cura basati sulle migliori evidenze scientifiche per offrire ai cittadini risposte concrete e innovative.”