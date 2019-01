Aspettando la Befana, la brutta vecchietta quasi dimenticata

Nostante l’immaginario popolare la descrive come una vecchietta brutta, con il naso adunco e mal vestita, è attesa da grandi e piccini nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 gennaio, quando in groppa alla sua immancabile scopa riesce a fare il giro del mondo per riempie le calze appese ai camini di doni. Caramelle e dolci ai bambini buoni, cenere e carbone per gli altri.

La befana è una tradizione tutta italiana che si perde nella notte dei tempi. Immortalata in mille racconti, rappresentazioni, proverbi e filastrocche. E se è vero che l’Epifania tutte le feste si porta via, altrettanto vero è che regala ancora qualche giorno di festa, di sospensione dalle regole che siano di vita o semplicemente a tavola e che riserba una serie di eventi, tra sacro e profano, tutti all’insegna del divertimento.

A dispetto di ciò, però, negli ultimi anni sembra che l’attesa ricorrenza stia perdendo popolarità e terreno rispetto ad altre festività forse più sentite dai più piccoli, ma decisamente meno “nostrane”. Come potrebbe una semplice strega arcigna, vestita di pezze, che regala, una striminzita calza di cioccolatini, se va bene, reggere il confronto con il paffuto e decisamente più simpatico Babbo Natale, il corpulento anziano che a bordo della sua luminosa slitta trainata da renne lascia sotto l’albero regali come playstation e castelli di Barbie?

Basta fare un giro sul web per rendersi conto come all’ipotetica domanda “preferisci la Befana o Babbo Natale”, la risposta sia quasi scontata. A perdere è sempre lei, troppo poco fashion victim. Eppure, leggenda vuole che questa bruttina vecchina abbia il monopolio della conoscenza del bene e del male, perché sa come distinguere bambini cattivi e buoni, e scusate se è poco. Poi, la Befana detiene anche il monopolio del desiderio, e anche questo certo non è poco.

Il personaggio della Befana, così come la conosciamo oggi, è ciò che resta di una fusione di tradizioni, costumi, usanze, consuetudini, ma anche di riti e cerimonie che nei secoli si sono stratificati. E sarebbe un gran peccato perdere tutto questo.