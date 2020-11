Lecce, il Comune assegna alle associazioni di volontariato i primi 10 locali in comodato d’uso

C’è il via libera all’assegnazione alle associazioni solidali dei primi dieci locali al pianterreno dei condomini di edilizia pubblica del quartiere Stadio. L’ok arriva con la determina firmata nelle scorse ore dall’Amministratore unico di Arca Sud Salento, Alberto Chiriacò, e dal direttore generale, Sandra Zappatore, all’esito di un percorso avviato con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con cui nel dicembre 2018 Arca Sud Salento e il Comune di Lecce hanno concordato la promozione delle realtà associative locali e la riqualificazione di immobili perlopiù inutilizzati.

Sono dieci i locali assegnati in comodato d’uso gratuito per 6 anni ad altrettante associazioni di volontariato, organismi no profit con scopi sociali, cooperative sociali e organismi del terzo settore, che svolgono attività sociali, ricreative, culturali e sportive, di cittadinanza attiva, di promozione della pace e della solidarietà, di contrasto alla povertà educativa e all’emarginazione sociale. Tra queste: Pronto soccorso dei poveri, Fondazione di Comunità del Salento Onlus, Iomed Aps, Nasca teatri di terra, Angeli di quartiere Lecce, Cst Uil Lecce, Li scumbenati, La girandola, Officina creativa cooperativa sociale, 167/B street.

Le associazioni, individuate tra le 29 partecipanti al bando pubblico, potranno dunque usufruire degli spazi per un periodo di sei anni e saranno sgravate dal Comune di Lecce dall’onere del pagamento di Imu e Tasi per gli immobili in concessione. Ringraziamenti arrivano anche dall’associazione Pronto Soccorso dei Poveri guidata da Tommaso Prima, che considera il provvedimento un passo importante per la rigenerazione delle relazioni sociali nei quartieri lontani dal centro e un riconoscimento al pluriannuale impegno nella cura delle esigenze dei più bisognosi.