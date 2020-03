Associazione Francesco M.Attanasi di Soleto: subito visiere per medici e paramedici. Appello per stampanti in 3D

Nei giorni scorsi l’Associazione Francesco Marco Attanasi, in collaborazione con alcuni makers locali, ha attivato una task force al fine di stampare in 3D visiere da destinare al personale medico e paramedico dell’Ospedale di Galatina.

Prende il via un tour de force: collegamento internet, tante volontari, stampanti 3D, bobine di filamento e la ricerca, sempre in evoluzione, della migliore soluzione per rendere la visiera il più possibile confortevole. L’obiettivo? poter essere d’aiuto in questa fase di estrema criticità ai presidi ospedalieri CoViD-19.

Realizzare visiere in 3D

La stampa di visiere protettive richiede una tempistica che va dalla 3 alle 6 ore per ogni singolo pezzo. Occorre un importante impiego di risorse umane e strumentali.

L’Associazione Francesco Marco Attanasi è alla ricerca di makers in possesso di stampante 3D, in particolare nel territorio confinante il comune di Soleto. Chiunque abbia stampanti in 3D può contattare l’Associazione al numero 389 8823547

Necessario e urgente implementare la produzione per far fronte alla crescente richiesta proveniente dalle strutture sanitarie e ospedaliere dell’intera provincia.

Scuola e aziende accanto all’Associazione Francesco Marco Attanasi

Il mondo dell’istruzione si è mobilitato immediatamente aderendo all’iniziativa: hanno già dato disponibilità per l’utilizzo delle stampanti 3D industriali in dotazione agli istituti scolastici i Dirigenti di alcuni Istituti comprensivi e Superiori tra cui quelli di Gallipoli, Aradeo-Neviano, Maglie, Tricase, Martano e persino un istituto di Apricena.

Così come aumentano le disponibilità da parte dei maker e scuole, anche le aziende della zona si stanno facendo avanti per offrire il materiale necessario alla realizzazione delle visiere in 3D.

“In questo momento di unità di intenti e di massima collaborazione, è necessario stringerci in una unica voce e farla giungere a chi sta lottando per salvare le nostre vite” dicono dall’Associazione e aggiungono fieri “Abbiamo consegnato già le prime visiere al Reparto Infettivi e al Pronto Soccorso dell’ospedale di Galatina. Stiamo ricevendo tantissime richieste e faremo di tutto per esaudirle ma abbiamo bisogno di altri makers”

Intanto tra oggi e domani saranno consegnate le ultime visiere prodotte lavorando anche di notte.