‘Le luminarie sono economia e bellezza. Insieme saremo più forti’, nasce l’Associazione Luminaristi Pugliesi

Hanno deciso di mettersi insieme, di unirsi, di costituire un’associazione per provare a superare la crisi che si è abbattuta sul settore a causa della pandemia generata dal coronavirus che ha posto fine a feste ed eventi civili e religiosi in cui la loro arte era un richiamo di bellezza.

Stiamo parlando di 20 aziende artigiane operanti nel settore delle Luminarie, che hanno così costituito l’Associazione Luminaristi Pugliesi, firmando l’atto costitutivo e redigendo lo Statuto.

Il neonato sodalizio raggruppa le principali aziende del territorio regionale che hanno scelto questa forma aggregativa per far sentire la loro voce, interfacciarsi con istituzioni ed enti, offrire servizi, far conoscere idee innovative di aziende che con i fatti sono in continua evoluzione.

A guidare la neonata associazione sarà Vito Maraschio, già presidente del Comitato Festa ‘Santa Domenica di Scorrano’, cultore storico ed esperto del settore delle Luminarie.

Maraschio: ‘Le Luminarie contribuiscono all’immagine della Puglia nel mondo’

“Ringrazio tutti gli amici che hanno voluto affidarmi il compito di rappresentare gli operatori del settore delle Luminarie pugliesi. Da appassionato e da osservatore attento della storia di questo settore, sento forte la responsabilità di dover dare il mio piccolo contributo e dare soprattutto voce ad un’arte che si aggancia alla tradizione antica del nostro territorio – ha affermato in una nota Vito Maraschio-. Le Luminarie contribuiscono all’immagine della Puglia e la promuovono in tutto il mondo. Sono economia, sono bellezza, sono antico e moderno allo stesso tempo e sono impresa. Se al turista piace la nostra regione, il merito è anche delle Luminarie. Dobbiamo sforzarci di continuare a crescere innovando cercando di unire vecchio e nuovo in uno sforzo sinergico con le altre categorie che condividono con noi spazi, manifestazioni e cultura italica unica al mondo. Saremo più forti nella misura in cui sapremo guidare e trovare alleati. Per la nostra arte, per la nostra gente e per la Puglia”.

Le aziende che hanno aderito all’Associazione Luminaristi Pugliesi

Hanno aderito, sottoscritto atto costitutivo e statuto e quindi sono a tutti gli effetti soci fondatori dell’associazione le seguenti aziende: Luminarie De Cagna, Mariano Light, Fratelli Parisi, Paulicelli Light Design, Santoro Luminarie, Perrotta Luminarie, Luminarie Carlone, Luminarie Signore Lequile, Decolux, Salento Luminarie, Luminarie Memmola, Luminarie Fabrizio, Arte e Luce, Luminarie Faniuolo.