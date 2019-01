Il circolo virtuoso della Puglia giovane e intraprendente parte da qui, dall’associazione dei Pugliesi a Milano.

Professionisti affermati, pugliesi di origine e milanesi d’adozione. Sono di Bisceglie, di Foggia, di Campi Salentina, di Taranto, di Corato, di Galatina, e non solo. Giovani che vivono globale ma custodiscono nell’anima l’arcaica passione per la propria terra.

Leccenews24.it li ha incontrati nella città meneghina per saperne un po’ di più.

Un aperitivo a Milano

Appuntamento in via Copernico, al civico 38, con il direttivo dei Pugliesi a Milano per conoscere questa interessante associazione che promuove il territorio tessendo reti e puntando su capitale umano e innovazione.

Talento, tenacia, capacità e cuore nei progetti e nelle idee che si incrociano e si intersecano intorno ad un tavolo, durante il più milanese degli appuntamenti: l’aperitivo.

Nascono e si perfezionano anche così le iniziative dei Pugliesi a Milano. Nella convivialità e nella condivisione di idee, di pensieri e di visioni. “Fare rete” non è un luogo comune ma la necessità di incontrarsi, conoscersi e di legare persone e progetti in un network relazionale unico. Parte da queste esigenze l’appuntamento mensile di “Happy Puglia”, l’aperitivo dei Pugliesi a Milano.

Eventi importanti già realizzati e altri da non perdere, in programma nei prossimi mesi. Il 2019 ha già un ricco calendario:

Da febbraio e ogni primo mercoledì del mese – Happy Puglia

marzo – Vision Tourism

aprile – The Next Puglia

maggio – Hyperbus

settembre – Non escludo il ritorno

La mission

Disegnare prospettive nuove. Per sé e per gli altri. Creare relazioni, opportunità, occasioni stimolanti, nuovi impulsi e confronti costruttivi capaci di restituire linfa vitale ad un sistema economico stanco e reticente che non cresce perché non sa ascoltare. I Pugliesi a Milano rispondono a questa necessità producendo sinergie propositive per far correre le idee nella giusta direzione.

La mission dei Pugliesi a Milano, dunque, guarda lontano ma lo fa con concretezza mettendo a disposizione tempo e competenze per dare nuovi impulsi al sistema.

Cuore, voglia di fare e ambizione. Sono questi i Pugliesi a Milano e hanno tutte le carte in regola per far crescere l’appeal e la forza di una terra meravigliosa e unica: la Puglia.