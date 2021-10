SanitaService, pubblicato il bando per l’assunzione di 122 operatori da destinare al trasporto sanitario

È stato pubblicato sul sito istituzionale di SanitaService Lecce l’avviso per l’assunzione di 122 lavoratori a tempo pieno e indeterminato: 116 di categoria B e 6 di categoria C.

I destinatari

La selezione è riservata al personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, attualmente in servizio presso la ditta Tundo affidataria del servizio di trasporto sanitario secondario di Asl.

I requisiti

È requisito necessario l’aver maturato un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi e l’essere effettivamente impiegati nelle attività di trasporto all’interno della rete dei servizi sanitari dell’Azienda sanitaria salentina. Inoltre, per usufruire della clausola sociale, occorre essere titolari, alla data del 18 gennaio 2021, di un contratto attivo a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, con la ditta Tundo. Se con questa prima selezione i posti a concorso non saranno occupati interamente si aprirà una finestra per chi, dipendente della ditta Tundo e impiegato nei servizi di trasporto secondario per conto di Asl, ha maturato un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi, da luglio 2020 a 17 gennaio 2021.

Per 116 operatori la selezione sarà effettuata in base ai titoli, nello specifico: 85 avranno la mansione di autista e 31 quella di operatore socio sanitario. Per quanto concerne, invece, il reclutamento delle restanti 6 posizioni, si tratta di una selezione per titoli e colloquio riguardante la mansione di impiegato amministrativo di concetto.

Presentazione delle domande

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il modello disponibile sul sito www.sanitaserviceaslle.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e concorsi”, la procedura si aprirà l’undici ottobre prossimo.

La data ultima di invio telematico delle domande è fissata entro e non oltre le ore 23.59 del 28 ottobre 2021. La graduatoria finale sarà composta da 300 operatori da cui SanitaService potrà attingere per l’eventuale copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili per i 36 mesi successivi alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dell’elenco definitivo.