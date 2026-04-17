Arte e solidarietà a Lecce, grande asta di beneficenza Lilt per il Centro Ilma

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce annuncia un appuntamento imperdibile che unisce cultura, impegno civile e salute: una grande asta di beneficenza destinata a sostenere la dotazione tecnologica del Centro ILMA.

L’evento si terrà sabato 18 aprile, alle ore 17.00, nella prestigiosa cornice del Museo Castromediano di Lecce. Si tratta di un momento cruciale per il territorio salentino, chiamato a raccolta per sostenere una struttura nata dal basso e realizzata esclusivamente grazie alla generosità popolare.

L’iniziativa ha visto l’adesione entusiasta di 90 tra artisti, artigiani e professionisti, che hanno donato opere di immenso valore umano e artistico. Il catalogo, consultabile sul sito ufficiale www.legatumorilecce.org, offre una varietà straordinaria di lotti di pitture e sculture contemporanee; manufatti artigianali in legno e materiali locali e gioielli storici e creazioni di design.

Il coordinamento dell’asta è affidato ad Ambra Biscuso, curatrice e critica d’arte, mentre a condurre le sessioni di vendita saranno il notaio Stefania Pallara, il giudice Mario Fiorella ed Elisabetta Salvati (Presidente Aforisma School of Future).

I fondi raccolti durante la serata saranno interamente destinati all’acquisto di tecnologie avanzate per il Centro ILMA, situato alle porte di Gallipoli. Nello specifico, le donazioni permetteranno di attrezzare i laboratori di ricerca applicata; potenziare gli ambulatori per la diagnosi precoce e allestire spazi per la riabilitazione psico-fisica e la formazione.

“Il Centro ILMA è realtà grazie alla generosità dei cittadini. Oggi serve un ulteriore sforzo per renderlo operativo con le tecnologie più avanzate”, dichiarano Simonetta Pepe (Presidente LILT Lecce) e Giuseppe Serravezza (Direttore Scientifico). “Questa asta dimostra che un volontariato libero e indipendente può volare alto”.

Il Centro ILMA non è solo una struttura sanitaria, ma un polo innovativo che integra ricerca, prevenzione e assistenza gratuita. Il suo valore è sancito da protocolli d’intesa con la Regione Puglia, l’Università del Salento e la Provincia di Lecce, oltre ad avere il sostegno di testimonial d’eccezione come i premi Oscar Helen Mirren e Taylor Hackford.

Partecipare significa investire direttamente nella salute della comunità e nel futuro del Salento. L’ingresso è aperto a tutti.