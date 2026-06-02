Per anni abbiamo associato gli incendi all’estate, alle temperature torride, al vento caldo che soffia insolente sulle fiamme e alla siccità. Era quasi una consuetudine, ma i fatti di cronaca sembrano raccontare una storia diversa. I roghi non aspettano più luglio e agosto, ma si verificano con sempre maggiore frequenza anche in periodi dell’anno un tempo considerati meno esposti al rischio, alimentando interrogativi e preoccupazioni che meritano attenzione. Di fronte all’ennesimo episodio che devasta ettari di vegetazione, è difficile credere che tutto possa essere ricondotto al caso o a una tragica fatalità. E allora una domanda sorge spontanea.

Le cause degli incendi possono essere molteplici e solo il lavoro delle autorità competenti può accertarle con precisione. Sarebbe sbagliato cedere a conclusioni affrettate sulle origini di un rogo, ma ogni volta che un pezzo di terra viene divorato dalle fiamme, è inevitabile chiedersi se dietro alcuni episodi possano celarsi comportamenti irresponsabili o addirittura dolosi. In più di un caso si insinua il sospetto che il fuoco sia stato appiccato da una mano “umana”. Si tratta di ipotesi che devono essere affrontate con rigore, senza processi sommari, ma anche senza sottovalutazioni.

La prevenzione degli incendi rappresenta il primo e più importante strumento di difesa del territorio. Monitoraggio, controlli, manutenzione delle aree a rischio e sensibilizzazione dei cittadini restano attività fondamentali, ma la prevenzione da sola non basta. Quando un incendio distrugge un panorama, mette in pericolo abitazioni e costringe intere comunità a convivere con i disagi, emerge la necessità di approfondire ogni singolo episodio attraverso indagini accurate e tempestive. Ma quando i roghi continuano a ripetersi con una frequenza inquietante, cresce anche l’esigenza di andare oltre l’emergenza e approfondire ogni episodio fino in fondo per verificare e comprendere quali siano gli interessi e se vi sono profili corrispondenti ad un potenziale piromane, mosso da chissà quali motivazioni. Il danno che subisce un territorio è enorme, ma è un dato che “paghiamo” tutti e non solo in termini di perdita di bellezza. Per questo è necessaro riservare la massima severità a chi scherza con il fuoco.

Un albero impiega decenni per crescere. Bastano pochi minuti per ridurlo in cenere. È questa sproporzione a raccontare meglio di qualsiasi statistica la gravità di ogni incendio. Forse è proprio questo il punto da cui ripartire. Smettere di considerare ogni rogo come una notizia di cronaca destinata a essere dimenticata nel giro di pochi giorni. Iniziare invece a considerarlo per ciò che realmente è: una ferita inferta al territorio e, in qualche misura, anche alla comunità che quel territorio lo vive ogni giorno.

Perché senza il verde che caratterizza le nostre terre, senza le pinete e la macchia mediterranea che ne custodiscono l’identità, il rischio non è soltanto quello di perdere un paesaggio. È quello di vedere scomparire una parte della nostra memoria, della nostra storia e della nostra stessa capacità di immaginare un domani migliore.