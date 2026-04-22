L’Associazione “San Giuseppe da Copertino – Il Santo dei Voli” si rinnova: al via il cammino verso la Festa Patronale 2026

L’Associazione “San Giuseppe da Copertino – Il Santo dei Voli” rappresenta, ormai da tempo, un punto di riferimento imprescindibile per la comunità di Copertino. Non si tratta solo di un sodalizio, ma di un vero e proprio custode della memoria, della fede e dell’identità cittadina. Fin dall’ottobre 2019, l’Associazione si è spesa con instancabile dedizione per onorare l’impegno di organizzare la Festa Patronale, un evento di portata straordinaria che ogni anno trasforma il volto della città.

Una tradizione che si fa incontro

La Festa Patronale in onore di San Giuseppe da Copertino non è mai stata una semplice celebrazione. È, da sempre, un appuntamento corale che riesce a coinvolgere cittadini, fedeli, turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Attraverso questa manifestazione, l’Associazione ha saputo creare un “incontro” reale con il Santo, invitando alla meditazione sulla sua figura ascetica e sulla sua storia.

Il valore aggiunto di questo impegno è sempre stato il connubio tra fede e cultura: le iniziative proposte hanno offerto una prospettiva scientifica, letteraria, filosofica e teologica, permettendo di approfondire la conoscenza specialistica delle vicende terrene del Santo. Un lavoro reso possibile dal sacrificio personale di ogni Socio che, in questi anni — anche nei momenti più complessi — ha messo a disposizione tempo, energie e risorse, sospinto da un profondo amore per il Patrono.

Il nuovo corso: rinnovamento e responsabilità

Oggi, quell’impegno si rinnova. L’Associazione si prepara ad affrontare la sfida del 2026 sotto la guida di un nuovo direttivo, pronto a raccogliere il testimone con freschezza e un forte senso di responsabilità.

La nuova compagine associativa è composta da:

Cosimo Rizzello, in qualità di Presidente;

Paolo Raganato, in qualità di Segretario;

Giuseppe Ingrosso, in qualità di Tesoriere.

A supportare questa squadra, un nucleo di esperienza e guida spirituale composto da Giuseppe Renis, Presidente onorario, e da Don Adriano Dongiovanni, parroco della Basilica Sancta Maria ad Nives e Presidente clericale.

Obiettivo 2026: una festa all’altezza della tradizione

Il nuovo direttivo si è già messo all’opera con un unico grande obiettivo: organizzare festeggiamenti indimenticabili per il mese di settembre 2026. La missione è chiara: coniugare la tradizione devozionale con uno sguardo attento al coinvolgimento delle nuove generazioni, garantendo una manifestazione che sappia parlare al cuore di tutti.

Luminarie suggestive, eventi civili di rilievo, solenni celebrazioni religiose e momenti di aggregazione culturale torneranno a essere il cuore pulsante di una festa che rappresenta il sigillo dell’identità collettiva copertinese.

L’Associazione “San Giuseppe da Copertino – Il Santo dei Voli” conferma così la sua volontà di non far mai venire meno l’entusiasmo e la passione che l’hanno contraddistinta fin dal primo giorno. Copertino è pronta a camminare, ancora una volta, sulle ali del suo Santo, celebrando con fede e orgoglio il Patrono che continua ad unire e ispirare l’intera comunità.