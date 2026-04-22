Il Salento corre sulla S.S. 275: Andrano al centro della strategia di sviluppo con il Sottosegretario Ferrante

La direttrice del Sud Salento non è solo una striscia di asfalto, ma l’arteria vitale su cui pulsa il futuro economico del territorio. Lunedì 20 aprile 2026 resterà a tutti gli effetti una data spartiacque per la comunità di Andrano, che ha ospitato il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, On. Tullio Ferrante, per l’evento dal titolo emblematico: “Il Salento che cresce lungo la S.S. 275 – L’opportunità della Zona PIP di Andrano“.

​Al centro del dibattito, il binomio inscindibile tra il potenziamento della Strada Statale 275 e il rilancio delle aree produttive locali, con la Zona PIP di Castiglione candidata a diventare un hub logistico e industriale strategico per l’intero basso Salento.

Un sopralluogo sul futuro

La visita è iniziata con un sopralluogo tecnico nell’area PIP. Qui, il Sottosegretario ha potuto toccare con mano le potenzialità di un’area che attende solo di essere pienamente integrata in un sistema viario moderno. La connessione tra la Zona PIP e i lotti della S.S. 275 rappresenta, infatti, il “km zero” di una nuova competitività territoriale, capace di attrarre investimenti e ridurre lo storico isolamento delle imprese locali.

​Successivamente, l’aula consiliare del Castello di Andrano è diventata il teatro di un confronto serrato tra istituzioni, associazioni di categoria e stakeholder.

Le voci dei protagonisti

Le dichiarazioni dei vertici dell’Amministrazione Comunale hanno tracciato una linea politica chiara: Andrano non vuole essere solo uno snodo di passaggio, ma un motore di crescita.

Salvatore Musarò (Sindaco di Andrano):

“Andrano guarda al futuro con una programmazione chiara. La S.S. 275 e la nostra Zona PIP sono opportunità straordinarie per collegare sviluppo economico e mobilità. Il nostro impegno è offrire prospettive concrete ai giovani e alle imprese; la presenza del Sottosegretario Ferrante conferma che il nostro progetto è al centro dell’agenda di Governo.”

​Il Vicesindaco Rocco Surano, delegato alle Infrastrutture, ha posto l’accento sulla concretezza dei cantieri:

“Questa visita è stata propizia per fare il punto sullo stato dell’arte del primo e secondo lotto della 275. Rafforzare la sinergia istituzionale è l’unico modo per creare occupazione in un quadro di crescita equilibrata per tutto il basso Salento.”

Sul fronte dello sviluppo economico, il Consigliere delegato Fernando Elia ha ribadito la missione della Zona PIP:

“Vogliamo che Andrano diventi un polo di riferimento per le attività economiche, semplificando i processi e costruendo un dialogo costante con le imprese. Innovazione e sostenibilità sono i pilastri su cui stiamo costruendo questo ambiente favorevole agli investimenti.”

Una nuova stagione per il Basso Salento

L’incontro di lunedì ha ribadito un concetto fondamentale: lo sviluppo della S.S. 275 non è solo una questione di trasporti, ma di dignità economica. Con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e una visione locale orientata al “fare”, la Zona PIP di Andrano si candida a essere il simbolo di un Salento che smette di attendere e comincia a correre.

​La sfida è lanciata: trasformare i cantieri in opportunità e l’asfalto in progresso.

Questi, in sintesi i punti chiave dell’incontro:

– Connessione strategica: integrazione della Zona PIP di Andrano con il tracciato della S.S. 275.

​- Monitoraggio dei cantieri: verifica dello stato di avanzamento del I e II lotto della statale.

​- Attrazione degli investimenti: semplificazione amministrativa per rendere l’area produttiva competitiva a livello regionale.

​- Sinergia istituzionale: consolidamento del ponte tra Comune di Andrano e Ministero delle Infrastrutture.