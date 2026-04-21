Eccellenza e Innovazione a Lecce, La Scuola di Cavalleria Celebra la Giornata del Made in Italy

Presso la Caserma Zappalà di Lecce, sede del Comando Scuola di Cavalleria, si è tenuta recentemente una celebrazione speciale dedicata alla Giornata del Made in Italy. L’evento, inserito nel calendario di iniziative coordinate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha evidenziato come il comparto Difesa rappresenti un pilastro fondamentale dell’innovazione tecnologica e della sicurezza nazionale.

Istituita il 15 aprile, in omaggio al genio di Leonardo da Vinci, questa giornata non è solo una ricorrenza formale, ma un tributo all’ingegno produttivo che sostiene lo sviluppo economico e culturale del Paese. Il Ministero della Difesa ha colto l’occasione per valorizzare le eccellenze nei settori aerospaziale e della sicurezza, settori dove l’Italia ricopre un ruolo di leadership internazionale.

La Piazza d’Armi della Caserma Zappalà si è trasformata in un’esposizione a cielo aperto delle tecnologie più avanzate dell’Esercito Italiano, attirando l’attenzione di cittadini e scolaresche. Tra i protagonisti della mostra statica spiccavano il Blindo Armata Centauro 2, gioiello dell’innovazione terrestre, considerato tra i mezzi più moderni e potenti in dotazione alla Cavalleria il VBM Freccia, veicolo blindato medio derivato dalla Centauro, eccellenza della fanteria meccanizzata e il VTLM Lince, un versatile veicolo tattico leggero, simbolo di affidabilità nelle missioni nazionali ed estere.

Tutti i mezzi esposti rappresentano il fiore all’occhiello dell’industria della Difesa italiana, connubio perfetto tra protezione, potenza e agilità.

La giornata ha offerto un percorso esperienziale unico. I visitatori hanno potuto toccare con mano la dualità dell’Esercito e visitare l’officina mobile del Nucleo Mascalcia, una vera “officina su ruote” che mantiene viva l’antica e fondamentale arte della ferratura dei cavalli e il simulatore SAIV e, soprattutto, l’UGV (Unmanned Ground Vehicle) di VECO Robotics, un prototipo robotico attualmente in fase di sperimentazione presso la Scuola di Cavalleria.

Oltre alla componente espositiva, la Scuola di Cavalleria ha dedicato ampio spazio ai giovani. Attraverso stand informativi e una conferenza di orientamento, sono stati illustrati i percorsi formativi, le modalità di arruolamento e i concorsi vigenti, offrendo agli studenti una panoramica concreta sulle opportunità professionali all’interno dell’Esercito Italiano.

L’evento si è concluso confermando il legame indissolubile tra le Forze Armate, il territorio salentino e il tessuto produttivo nazionale, uniti nel segno dell’eccellenza.