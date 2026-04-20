Sicurezza e Prevenzione, Enel e Carabinieri insieme a Lecce contro le truffe

Si è tenuto questa mattina, nella cornice dello Spazio Enel di via Potenza 8 a Lecce, un importante workshop dedicato alla prevenzione delle truffe. L’evento nasce dalla consolidata sinergia tra Enel e l’Arma dei Carabinieri, uniti nell’obiettivo comune di fornire ai cittadini gli strumenti necessari per difendersi dai raggiri, sempre più frequenti e sofisticati.

L’incontro ha visto la partecipazione del Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, affiancato dai responsabili della Sicurezza di Enel per le aree Puglia e Basilicata. Dopo i saluti istituzionali della funzionaria dello Spazio Enel di Lecce, i lavori sono entrati nel vivo, inaugurando un nuovo ciclo di appuntamenti informativi che toccheranno diversi punti vendita sul territorio.

Durante il workshop sono state analizzate le minacce più diffuse che colpiscono trasversalmente utenti di ogni fascia d’età:

SMS e E-mail di phishing: messaggi ingannevoli volti a sottrarre dati sensibili.

Vishing e contatti telefonici: chiamate fraudolente da finti operatori.

Falsi interventi di assistenza: tentativi di accesso domiciliare non autorizzati.

Spoofing: manipolazione dell’identità digitale per simulare comunicazioni ufficiali.

Il momento più significativo della mattinata si è verificato quando, quasi a voler confermare l’attualità del tema, è giunta a uno dei presenti una comunicazione fraudolenta in tempo reale. La simulazione di un contatto ufficiale, finalizzata al furto di dati personali, è stata analizzata istantaneamente insieme ai militari dell’Arma.

Questo “test sul campo” ha permesso di evidenziare gli elementi sospetti comuni a questi raggiri, rendendo tangibile l’insidiosità del fenomeno e l’importanza di non cedere alle pressioni emotive create dai truffatori.

Il progetto risponde alla crescita esponenziale dei reati informatici e delle frodi che non risparmiano alcun settore. Grazie a campagne informative, sistemi di contatto certificati e una costante attività di monitoraggio, l’Arma dei Carabinieri ed Enel continuano a lavorare per garantire una sicurezza digitale e fisica sempre più solida, promuovendo comportamenti prudenti e informati per una quotidianità più protetta.