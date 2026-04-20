Per il Consiglio di Stato legittima l’installazione e di una risonanza magnetica e una Tac installate in un centro medico di Cutrofiano

Con sentenza n. 2906 del 10 aprile 2026, il Consiglio di Stato, III Sezione, Presidente Rosanna De Nictolis, Estensore Raffaello Scarpato, ha respinto il l’appello e confermato la legittimità del procedimento relativo all’installazione di una Risonanza Magnetica e una Tac da parte della Regione Puglia in favore della società Biolab, difesa dagli avvocati Francesco G. Romano, Antonio Macrì, Francesco Vetrò e Leonardo Maruotti.

La società appellante sosteneva l’illegittimità del provvedimento poiché il Comune di Cutrofiano – che doveva attestare la conformità urbanistica alla Regione – aveva proceduto a farlo ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge regionale 9/2017.

Il Giudice d’appello – confrontandosi per la prima volta sulla questione – ha affermato che l’art. 7 della richiamata legge regionale 9/2017 non può essere interpretato nel senso di far ricadere sul privato richiedente un adempimento di verifica ed attestazione di conformità spettante al Comune.

Ed infatti “la trasmissione dilazionata della documentazione da parte del Co- mune alla Regione non ha inciso sulla fase concorsuale, avendo il centro Biolab posto in essere gli adempimenti di propria competenza e non potendo su- bire un effetto espulsivo ricollegato, in ultima istanza, ad esigenze di approfondimento istruttorio che concernono i rapporti tra il Comune e la Regione”. Il Consiglio di Stato si è, inoltre, confrontato l’interpretazione del regolamento regionale 9/2022, che secondo l’appellante aveva previsto un’automatica pre- ferenza per chi disponesse di titoli autorizzativi dotata di maggiore anzianità; in sostanza, il più anziano prevaleva automaticamente.