Un grave rogo ha tenuto impegnati i soccorsi nel cuore della notte a Corigliano d’Otranto. Alle ore 03:20 circa di lunedì 8 giugno 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie è dovuta intervenire d’urgenza in via San Leonardo a causa dell’improvviso incendio di un’autovettura.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Al momento dell’arrivo dei fanti del fuoco, la situazione appariva già critica: il veicolo interessato, un Fiat Doblò che si trovava regolarmente parcheggiato lungo la pubblica via, era già completamente avvolto dalle fiamme.

I Vigili del Fuoco hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Il tempestivo intervento ha permesso di estinguere il rogo in tempi rapidi; impedire la propagazione del fuoco verso le altre autovetture parcheggiate nelle vicinanze tutelare le strutture limitrofe e garantire la totale messa in sicurezza dell’area colpita.

Indagini in corso

Una volta domate le fiamme e terminate le operazioni di bonifica, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. I militari hanno avviato gli accertamenti investigativi di competenza per determinare l’esatta natura del rogo e non escludono alcuna pista.