Anche quest’anno il Comune di Nardò si schiera al fianco dei genitori. Grazie alle risorse stanziate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, l’amministrazione comunale garantirà un importante contributo economico per la partecipazione ai campus estivi di bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni.

L’iniziativa punta a sostenere le famiglie neretine nel pagamento delle rette per le attività ludiche, ricreative, educative e sportive organizzate nel periodo compreso tra giugno e settembre.

I Requisiti: Chi Può Richiedere il Rimborso?

Il bonus è destinato ai minori residenti a Nardò. Un dettaglio fondamentale per le famiglie: il contributo spetta anche se il campus estivo si trova fuori dal territorio comunale.

I criteri principali per accedere al rimborso sono i seguenti:

Fascia d’età: Minori tra i 5 e i 14 anni.

Minori tra i 5 e i 14 anni. Requisito ISEE: Il nucleo familiare deve presentare un ISEE non superiore a 10.000 euro .

Il nucleo familiare deve presentare un ISEE non superiore a . Importo massimo erogabile: Fino a 250 euro per ciascun bambino o ragazzo.

Fino a per ciascun bambino o ragazzo. Modalità: Il Comune rimborserà la quota di partecipazione solo a seguito della presentazione della ricevuta di pagamento tracciabile.

Scadenze e Modalità di Assegnazione (Attenzione all’Ordine di Arrivo!)

Nota Bene: Non è prevista una data di scadenza perentoria per presentare la domanda. Tuttavia, i rimborsi saranno effettuati fino ad esaurimento dei fondi disponibili e seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo delle istanze all’ufficio Protocollo. Il consiglio è quindi quello di muoversi il prima possibile.

Come Presentare la Domanda e Contatti

Il testo integrale dell’avviso pubblico e il modulo ufficiale per richiedere il rimborso sono già disponibili online.

Ecco come procedere per presentare la richiesta: online: Scarica la documentazione direttamente sul sito del Comune di Nardò tramite il link ufficiale del bando e di persona: Il modulo cartaceo può essere ritirato direttamente presso l’ufficio Servizi Sociali, nella sede comunale di via Falcone.

Per qualsiasi dubbio o per ricevere ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare l’ufficio competente ai seguenti numeri di telefono: 833 838434; 0833 838436

L’importanza del provvedimento è stata ribadita dalla vicesindaca e assessora ai Servizi Sociali, Maria Grazia Sodero: “È un diritto delle famiglie e dei bambini poter trascorrere un periodo di socialità e svago durante le vacanze scolastiche. Per questo riteniamo questo contributo particolarmente utile e, in qualche caso, indispensabile. Ci sono tanti nuclei familiari, infatti, che senza questo piccolo e significativo aiuto, sarebbero costretti a rinunciare ai campus estivi per i propri figli”.