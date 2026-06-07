Un’importante azione a tutela del bilancio pubblico e della legalità fiscale. Il Comune di Castrignano del Capo (di cui Santa Maria di Leuca è frazione) ha reso noti i dettagli della complessa vicenda tributaria che lo vede contrapposto alla Società Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A., nei confronti della quale vanta crediti superiori agli 800mila euro.

La cifra, frutto di anni di verifiche e accertamenti complessi, è emersa grazie al lavoro degli uffici comunali e al supporto della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli. Le somme recuperate, inoltre, sono destinate a crescere poiché diverse annualità successive sono ancora oggetto di giudizio.

I dettagli della vicenda: TARI e IMU

L’attività di controllo ha riguardato in particolare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali legati all’utilizzo delle strutture portuali e si articola su due fronti:

I crediti TARI (Tassa sui Rifiuti): i primi ricorsi risalgono al 2018 e hanno riguardato la correttezza contabile delle dichiarazioni presentate dalla società. Le Commissioni Tributarie hanno emesso sentenze di primo grado favorevoli al Comune per le annualità 2018, 2019 e 2020 , riconoscendo crediti per circa 600mila euro . Per gli anni dal 2021 a oggi i procedimenti sono ancora pendenti, ma la linea dell’Ente resta fermamente orientata a proseguire l’azione intrapresa.

i primi ricorsi risalgono al 2018 e hanno riguardato la correttezza contabile delle dichiarazioni presentate dalla società. Le Commissioni Tributarie hanno emesso sentenze di primo grado favorevoli al Comune per le annualità , riconoscendo crediti per circa . Per gli anni dal 2021 a oggi i procedimenti sono ancora pendenti, ma la linea dell’Ente resta fermamente orientata a proseguire l’azione intrapresa. Il recupero IMU (Imposta Municipale Unica): un’indagine parallela ha evidenziato una significativa sottostima dei valori catastali dichiarati rispetto alle unità immobiliari effettivamente esistenti. A seguito della rideterminazione della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate (fissata a 68.900 euro annui), il Comune risulta oggi creditore di ulteriori 200mila euro per IMU non versata negli ultimi cinque anni.

Il quadro complessivo: la somma totale supera gli 800mila euro, ripartiti tra i 600mila euro di TARI già riconosciuti in primo grado e i 200mila euro di IMU emersi dopo il ricalcolo catastale, a cui si aggiungeranno gli esiti dei ricorsi ancora pendenti per gli anni più recenti.

Le parole del Sindaco Francesco Petracca

Il primo cittadino di Castrignano del Capo ha espresso forte soddisfazione, sottolineando come queste risorse rappresentino un valore fondamentale per i cittadini:

“Tutte le risorse recuperate confluiranno nel bilancio comunale e saranno destinate a investimenti concreti per il territorio e per le esigenze della nostra comunità. Non si tratta soltanto di una questione tributaria, pur rilevante per gli importi in campo. È anche un atto di indirizzo per il futuro: la dimostrazione che il Comune non si arrende di fronte alle difficoltà, che fa valere le proprie ragioni nelle sedi opportune e che pretende da ciascuno il rispetto delle regole e degli obblighi fiscali verso la collettività.”

Il Sindaco ha infine concluso ringraziando personalmente il personale dell’Ufficio Tributario e dell’Ufficio Tecnico per la competenza e la dedizione dimostrate in questi anni in un lavoro quotidiano e costante, essenziale per la tutela della comunità.