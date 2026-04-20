17enne perde la vita per un colpo di pistola alla testa, tragedia a Lecce

Una serata che si è trasformata in tragedia nel cuore di Lecce. Intorno alle ore 23:00 di ieri, un giovane di 17 anni di origini bulgare si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco alla testa. Nonostante la corsa disperata verso l’ospedale, per il minore non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, il dramma si è consumato all’interno di un’abitazione. Al momento dello sparo, in casa erano presenti il fratello del giovane; un amico della vittima e l’ex convivente della madre, un uomo di 80 anni.

Proprio quest’ultimo sarebbe il proprietario della pistola utilizzata e dai primi accertamenti, l’arma risulta essere regolarmente detenuta dall’anziano.

Subito dopo lo sparo, è stato lanciato l’allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, trasportando il diciassettenne d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le condizioni del ragazzo sono apparse sin da subito disperate a causa della gravità della lesione e il decesso è sopravvenuto poco dopo l’arrivo nel nosocomio salentino.

Sul luogo della tragedia è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda